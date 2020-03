Valve révèle plus de gameplay Half-Life: Alyx

Mars est un mois très spécial pour les fans de Valve, car un nouvel épisode de Half-Life sera disponible le 23 mars. Bien qu’il ne s’agisse pas de Half-Life 3, Alyx nous donnera l’occasion de revenir à City 17 avec une perspective à la première personne grâce au VR, et la société derrière Steam veut nous montrer plus de gameplay dans trois vidéos différentes.

Dans la première vidéo, nous pouvons voir un premier contact avec le système de voyage de téléportation, du point A au point B. C’est l’une des façons dont nous pouvons nous déplacer avec Alyx à travers la scène, un système de contrôle idéal pour ceux qui envisagent de jouer assis ou sans trop de mouvements.

La deuxième vidéo présente le style de mouvement de locomotion. Disons que c’est un mouvement continu qui se produit progressivement. Nous irons également du point A au point B, mais de manière fluide et progressive, sans sauts.

Enfin, une troisième vidéo nous montre la méthode de contrôle la plus complexe et la plus complète. C’est le mouvement de la locomotion continue, qui est un mélange des deux précédents, mais sans produire de sauts dans l’image, comme cela se produit avec les fondus noirs de la première méthode. Ceci en plus, combiné avec la liberté de mouvement, il vous permettra d’avoir un contrôle total du personnage dans les scènes d’action, pouvoir se couvrir derrière des éléments de la scène et attaquer les ennemis de manière plus tactique.

En parlant de Half-Life, le lancement de Death Stranding sur PC mettra en vedette une collaboration avec cette série emblématique de Valve. De même, nous vous rappelons que Half-Life: Alyx n’aura pas de mode multijoueur.

Via: Valve

