Valve semble avoir de grandes ambitions pour la renaissance d’Artefact, son jeu de cartes raté

Cela fait environ un an et demi depuisSoupapea sorti son jeu de cartes Artifact sur Steam, bien que le jeuune vie très courte: Même s’il semblait prometteur sur le plan mécanique, son système de monétisation et d’autres facteurs ont assombri le lancement et vidé sa communauté active au point que les développeurs ont été contraints de repenser le jeu. Nous ne savons toujours pas à quoi ressemblera sa nouvelle identité, mais il semble que ce soit un projet ambitieux.

S’adressant à Edge Magazine, lui-mêmeGabe newellIl a eu l’occasion de parler de ce que signifiait Artifact pour Valve. “Nous avons fait une expérience, nous avons obtenu un résultat négatif, et maintenant nous devons voir si nous avons appris quelque chose à ce sujet, nous allons donc réessayer. C’est ce que[el equipo de Artifact]a fait et ce qu’ils se préparent à lancer. D’après la réaction que vous avez eue, qu’est-ce qui n’allait pas avec le produit? Qu’est-ce qui vous y a conduit?Corrigeons çaet réessayons. “

Newell fixe un objectif clair “à faireun redémarrage plus importantpour justifier son existence auprès des marchés et des clients. “La question est, quelle est la taille de ce redémarrage? Les mêmes médias rapportent que les auteurs du jeu parlent de la résurrection d’Artefact avec lenom “Artifact 2”suggérant qu’au lieu d’une mise à jour majeure de la ligne No Man’s Sky Next, nous pourrions parler de quelque chose de plus proche d’une suite complète.

La refonte est connue sous le nom d’artefact 2 en interneD’un autre côté, l’exécutif assure que la défaillance d’Artefact a étésurprisepour l’entreprise, qui s’est appuyée sur les forces du programme dès le départ. Quelque chose qui est évident si l’on considère que Valve est venu travailler sur des extensions pour le jeu, qui, logiquement, ont été gelées après la nécessité de le repenser.

