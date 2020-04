Valve travaillerait sur un nouveau contrôleur Steam avec une personnalisation de style manette Xbox Elite

Les boutons de l’appareil seront interchangeables, encore plus que ceux de la Xbox Elite.

Le système de contrôleur de plate-forme Steam n’a pas convaincu les utilisateurs et a cessé la production en raison, en grande partie, du placement des boutons et de la conception inconnue. Valve a pris une décision à cet égardrésoudre ces problèmeset, bien qu’il semble conserver les caractéristiques d’origine, il ajoutera également une série deOutils Xbox Lite.

La demande de brevet, quiTyler McVicker publié sur son compte Twitter, spécifie que le contrôleur Valve aura les commandes interchangeables que la Xbox Elite possédait depuis son lancement. Steam va encore plus loin, et tandis que la Xbox Elite comprend des D-pads et des barres de contrôle interchangeables, le brevet de Valve suggère son prochain contrôleur.permettre aux utilisateurs de retirer les trackpads et de les remplacer.

Les documents publiés par McVicker suggèrent également queDifférents types de commandes seront détectés lors de la connexion, vous permettant de traiter l’entrée différemment en fonction de l’accessoire que vous avez connecté à un moment donné. Mais gardez à l’esprit que les dessins inclus avec les demandes de brevetont souvent presque aucune similitudeavec le produit final.

Pour le moment, peu de conclusions peuvent être tirées, car apparemment le nouvel appareil est pratiquement le même que l’original, mais il est vrai queValve a réitéré la conception dans les années qui ont suivi son lancement.. L’idée est prometteuse: placer un joystick plus quelque chose ou un D-pad d’une manière différente qui pourrait activer automatiquement un profil pour un type de jeu spécifique. L’une des grandes forces du contrôleur Steam a toujours été la personnalisation potentielle infinie et, à partir de la plate-forme, ils continuent d’innover avec succès, à vue le succès de la nouvelle Half-Life: Alyx conçue pour la réalité virtuelle.

