Vampire: The Masquerade – Chapters Kickstarter lance avec Bloodlines 2 Character

Flyos Games est sur le point d’apporter Vampire: The Masquerade à la table dans un format de jeu de société, et s’associe avec HardSuit Labs pour un lien Bloodlines 2. Flyos a lancé une campagne Kickstarter pour Vampire: The Masquerade – Chapters, un jeu basé sur l’histoire qui cherche à apporter l’intrigue et la saveur du RPG World of Darkness au format de jeu de plateau.

L’annonce décrit le jeu comme un «RPG dans une boîte» conçu pour 1 à 4 joueurs, sans GM ni conteur. Se déroulant à Montréal après la chute du Sabbat en ville, le jeu amène les joueurs à affronter une vieille menace venant du métro.

The Kickstarter vient de lancer et donnera à ceux qui contribuent à la campagne trois miniatures exclusives Kickstarer, dont Mr. Damp de Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, la suite attendue du jeu vidéo 2004. HardSuit Labs devrait sortir plus tard cette année. M. Damp sera un personnage jouable dans l’un des scénarios, afin de «laisser les joueurs découvrir un puissant Vampire au travail». En outre, les contributeurs du Jour 1 recevront une extension gratuite pour le Banu Haqim – mieux connu des moins familier à la cinquième édition comme les Assamites.

Vous pouvez voir quelques images pour les chapitres ci-dessous, y compris un aperçu de la boîte et de la configuration ainsi que des miniatures Kickstarter et de l’art promotionnel. Vous pouvez également consulter une bande-annonce du jeu, qui détaille le fonctionnement du gameplay.

Vous pouvez consulter le Kickstarter et sauvegarder le jeu ici.

Vampire: The Masquerade – Chapitres