Vampire: The Masquerade – Chapters triomphe dans Kickstarter et a un guide pour Bloodlines 2

Il s’agit d’un jeu de plateau classique qui a un lancement espagnol.

Vampire: The Masquerade est une saga née derôle classique du crayon et du papier. Un univers avec plusieurs adaptations aux jeux vidéo, comme le attendu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, mais qui retrouvera bientôt ses racines avec un nouveau jeu. On parle deVampire: The Masquerade – Chapitres, le prochain jeu de société de la sagadépasse tous ses objectifs dans Kickstarter.

De la main de Flyos Games, en collaboration avec les responsables du prochain Bloodlines 2, Hardsuit Labs, arrive ce nouveau jeu de la série. Une proposition annoncée comme “une expérience coopérative de 1 à 4joueurs dans le monde des ténèbres. Ainsi, nous entreronsdans la ville de Montréal après le sabbat, dans une nouvelle histoire avec40 scénarios différentset une multitude d’alternatives, qui font que chaque situation peut être traitée de différentes manières.

Le jeu lui-même comprend un livre d’histoire de 140 pages, un livre de règles de 45 pages, plus de 40 brochures de dialogue (dépassant 200 000 mots au total), plus de 300 événements et lettres de recherche, 15 dés sur 10 visages, 40 plateaux de scène, 8 vignettes de caractères avec leurs cadres de caractères prédéfinis … Et bien plus encore. Tout ce dont vous avez besoin pour lancer pleinement l’expérience dès le départ.

M. Damp, l’un des personnages de Bloodlines 2, jouable sur l’une des étapes de ce jeu de sociétéGrâce à ses progrès sur Kickstarter, Vampire: The Masquerade – Chapitresavoir une version espagnole, en l’absence de 14 jours pour conclure sa campagne de financement. En outre, ceux qui financent le jeu par Kickstarter recevront plusieurs chiffres exclusifs, dont l’un desM. Damp, qui est l’un des personnages de Bloodlines 2, et qui soit également jouabledans l’un des scénarios de ce jeu.

Nous ne savons pas si sa présence ici sera très pertinente dans l’intrigue de Bloodlines 2, mais ce qui est clair, c’est que les fans de Vampire: The Masquerade ont de nombreuses raisons d’être satisfaits de tout ce qui arrive pour les prochaines dates. Quant au jeu vidéo, Bloodlines 2 arrive sur PS4, Xbox One et PC à une date à déterminer cette année, avec un système de combat inspiré de Dishonored comme l’une de ses qualités les plus remarquables.

