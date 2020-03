VC Jon Goldman rejoint Flavourworks Series A

Le développeur indépendant derrière Erica Flavourworks, axée sur la narration, a maintenant levé 3,5 millions de livres sterling (4,5 millions de dollars) en financement de série A grâce au capital-risque John Goldman.

Le VC a investi dans le studio via le GC Tracker Fund et rejoint Hiro Capital et Sky Ventures, ajoutant 500 000 £ (700 000 $) dans le pot. Flavourworks avait auparavant levé 3 M £ (3,8 M $).

“Avec Black Mirror, Lion King et maintenant Mandalorian, les jeux vidéo et Hollywood se mélangent enfin”, a déclaré Goldman.

«Flavourworks s’est véritablement positionné dans le collimateur de cette tendance. Je ne pourrais être plus excité de soutenir cette équipe exceptionnelle. »

Flavourworks a été créé en 2015 par Jack Attridge et Pavle Mihajlovic, avec le premier titre du studio Erica lancé en tant que titre exclusif sur PlayStation 4.

“Erica fusionne les mondes du cinéma et des jeux vidéo d’une manière que personne n’avait fait auparavant”, a déclaré le co-fondateur Mihajlovic lorsque Flavourworks a décroché les 3,8 millions de dollars initiaux.

«Notre technologie combine les mécanismes de la narration traditionnelle avec des bandes sonores immersives et des interactions de niveau supérieur qui vous permettent de toucher, de ressentir et de vivre des histoires interactives nuancées. C’est la première fois qu’un jeu vous permet de tendre la main et de toucher un monde réel en direct et de faire réagir ce monde de manière significative. Nous sommes ravis de travailler avec nos investisseurs pour partager ces expériences dans le monde entier. “