Vente Backcountry, AirPods Pro, Drinkware, et plus

Une vente de suppléments Amazon, un adaptateur mural Anker, la liquidation de Chrome Industries et un moniteur AOC permettent de découvrir les meilleures offres de samedi sur le Web.

Meilleures offres technologiques

Avec une excellente suppression du bruit et une excellente qualité sonore pour démarrer, les tout nouveaux Apple AirPods Pro d’Apple sont l’un des meilleurs nouveaux produits technologiques de l’année et ont dépassé la liste de souhaits de nombreuses personnes pour les fêtes.

Gizmodo dit que la qualité du son est “considérablement meilleure que les AirPod habituels” et que la suppression du bruit contribue à améliorer la qualité du son mais ne fait pas nécessairement taire le monde extérieur.

Ce prix actuel de 235 $ est probablement le meilleur que nous verrons cela pendant un certain temps. Les Apple AirPods Pro sont actuellement en rupture de stock, mais ils commenceront probablement à être expédiés avant la Saint-Valentin. Mieux encore, si vous avez un Best Buy ou un Walmart près de chez vous avec ceux-ci en stock, le prix leur correspond bébé!

Ce chargeur rapide Anker 30 W à 2 ports avec 18 W USB-C comprend deux ports, un USB standard et un port USB-C pour charger vos appareils. Il s’agit essentiellement d’un chargeur mural évolutif. Cette unité particulière se vend généralement à 23 $ et est actuellement en vente à 15 $ si vous utilisez notre code promotionnel KINANKER2.

Meilleures offres maison

Si vous cherchez à changer ce qui se trouve dans votre cuisine ou votre bar à la maison, Amazon est là pour vous. La boîte en or Dragon Glassware d’aujourd’hui fait baisser le prix d’un certain nombre de verres à whisky, de bols, de tasses à expresso et plus encore. Les prix commencent à 10 $.

Pour ma part, j’attendais une vente sur de belles tasses à expresso à double paroi et cette vente tient ses promesses.

N’oubliez pas que cette vente dure jusqu’à la fin de la journée, mais il est possible que certains se vendent. Assurez-vous donc de visiter la page des offres pour voir toutes vos options.

À présent, si vous lisez Kinja Deals au quotidien, vous savez que j’aime mon briquet à arc TACKLIFE. Vous savez aussi probablement que nous aimons appeler des choses bébé. Regardez ce bébé. Le briquet à arc électrique TACKLIFE ELY03 est petit et il est bébé. Obtenez-le maintenant pour 6 $ sur Amazon lorsque vous utilisez le code promo 3QL3I2S7. Ce petit briquet pour bébé est si adorable et a 300 étincelles, vous pouvez donc allumer ces bougies 300 fois et vivre votre meilleure vie.

Depuis amazon Utilisez le code 3QL3I2S7

Il y a quelque temps, nous vous avons demandé quelle était votre brosse à chat préférée. La réponse retentissante a été le FURminator, qui est une excellente marque pour les chats et les chiens qui perdent beaucoup. À l’heure actuelle, l’outil de démattage réglable FURminator est tombé à 8 $ sur Amazon. La fonction réglable permet à cette brosse de fonctionner sur les animaux de compagnie avec différentes longueurs de fourrure, avec des bords incurvés pour obtenir même les tapis les plus délicats.

Meilleures offres de style de vie

Chrome Industries fabrique certains des sacs et accessoires les plus cool que vous puissiez posséder. Et dès maintenant, vous pouvez économiser gros sur un tas de matériel lors de leur soldes d’hiver. Bien sûr, il y a beaucoup de produits de liquidation parmi lesquels choisir, alors assurez-vous d’aller sur la page principale des offres pour toutes vos options.

Bonne nouvelle, aventuriers: à partir d’aujourd’hui, vous pouvez économiser jusqu’à 50% sur les meilleures marques de Backcountry. Lors de leur vente semi-annuelle, vous pouvez économiser sur la Patagonie, The North Face, Sorel et bien plus encore. Achetez maintenant jusqu’à la fin de ce mois, mais ne tardez pas à remplir votre panier. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec votre équipement.

Amazon marque un tas de suppléments de nombreuses marques, dont Culturelle, Estroven, Up4, et plus encore. Dans la Gold Box d’aujourd’hui, vous trouverez des tonnes d’offres sur les multivitamines, les probiotiques et même les compléments alimentaires pour aider les objectifs de votre nouvelle année à vivre.

Mieux encore, Amazon propose également des remises S’abonner et Enregistrer sur un certain nombre d’entre elles. Alors faites le plein et économisez. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une Gold Box. Les remises ne dureront que jusqu’à la fin de la journée.

Si vous allez vous occuper des lèvres verrouillées en cette Saint-Valentin, vous devez protéger votre peau. Olay a un kit de brûlure de barbe très intelligent pour ceux d’entre nous qui souffrent de la douleur d’embrasser quelqu’un avec une barbe rugueuse. TBH, ces personnes avec une barbe éraflée peuvent également bénéficier de la plupart de ces produits. Olay a inclus six produits pleine grandeur dans son kit, pour seulement 82 $ (49 $ de rabais).

Crème Visage Micro-Sculptante, 1,7 oz Sérum Visage Hydratation Profonde, 1,3 oz Masque Gel Nuit – Hydratant, 1,7 oz Chiffon Facial Quotidien Hydratant, 33 points Brume Calmante Visage, 3,3 oz Nettoyant Apaisant Sensible, Sans Parfum, 6,7 oz

Le temps devient enfin plus frais et quelle meilleure façon de se préparer à une froide journée d’hiver que de s’envelopper dans un pull? L’un des pulls préférés de nos lecteurs est de retour en stock, avec plus de couleurs que l’an dernier, et est en super vente. Vous pouvez obtenir jusqu’à 60% de réduction sur tous les pulls en laine mérinos de Jachs en utilisant le code promo MÉRINOS.

Besoin d’une paire de baskets pouvant faire double usage? La chaussure de course REVlite 24 pour homme a été conçue pour les entraînements difficiles, mais elle est également suffisamment confortable pour marcher autour de Target et faire des courses après avoir quitté le gymnase. Vous pouvez accrocher une paire de ces baskets de course pour seulement 30 $ au New Balance Outlet de Joe. Les chaussures sont dotées d’inserts de confort New Balance et d’une semelle intermédiaire ferme mais flexible.

Ce prix n’est valable qu’aujourd’hui, car il s’agit de l’offre quotidienne d’aujourd’hui au Joe’s New Balance Outlet.

Meilleures offres de jeux

Si vous cherchez à mettre à niveau votre PC de manière considérable, ce moniteur de jeu AOC 27 “Freesync est une bonne affaire. Ce moniteur IPS offre un taux de rafraîchissement ultra rapide de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Soyez averti, ce moniteur compatible VESA est en 1080p, donc il ne fonctionnera pas pour les jeux super cinématographiques, mais si vous êtes comme moi et jouez sur les paramètres les plus bas possibles pour éviter les chutes de trame, cela fonctionnera parfaitement.

OFFRES QUE VOUS AVEZ MANQUÉ

Yo Kyle,

Vous vous souvenez quand nous sommes allés dans ce cybercafé et vous avez dit que jouer avec un moniteur plus grand vous avait aidé à mieux viser? Mec, découvrez ce moniteur de jeu sans cadre AOC G2590FX de 25 “.

C’est 160 $, ce qui est assez solide pour un moniteur, mais il a des spécifications folles: taux de rafraîchissement de 144 Hz, compatible G-Sync, temps de réponse de 1 ms et son 1920×1080, ce qui est décent pour jouer à Overwatch. C’est certainement mieux que de jouer sur cet écran de 15 pouces sur votre ordinateur portable, c’est sûr.

C’est aussi le plus bas jamais enregistré. Alors vérifiez-le.

Il fait froid dehors. Pourquoi quitter ton lit? Rendez votre lit encore plus confortable lorsque vous obtenez une couverture chauffante électrique Biddeford. À l’heure actuelle, la couverture bleue est réduite à 20 $ chez Walmart. Il est livré avec trois réglages de chaleur, un arrêt automatique après 10 heures, un cordon de 13 pieds, et est agréable et grand à 62 “x 50”.

Emballez vos restes avec ces conteneurs de stockage étanches Rubbermaid. Ces contenants étanches vont au lave-vaisselle, au micro-ondes et au congélateur. Et ils ne coûtent que 14 $ pour un ensemble de 5 (ou 10 si vous comptez les couvercles). Ce sont une avancée majeure par rapport aux ziplocks en plastique bon marché que vous avez dans le placard.

Si vous aimez passer toute la journée en pyjama, vous pourriez aussi bien obtenir le pyjama le plus confortable pour vous détendre. En ce moment, Crane & Canopy offre 40% de réduction sur son ensemble Layla Pyjama Set aux lecteurs de Kinja Deals. Vous pouvez obtenir ces pyjamas pour 77 $ lorsque vous utilisez le code promo KINJAPJ à la caisse.

Crane & Canopy est connu pour sa literie de luxe, il est donc logique qu’ils ajoutent un pyjama à sa gamme de produits. Le Layla PyjamaSet a un design passepoil contrasté classique et un col chic. La combinaison de rayonne et d’élasthanne rend ce pyjama si doux et confortable. Il est plus doux que le beurre sur votre peau.

Ne dépensez pas le plein prix sur l’équipement d’hiver lorsque vous pouvez tout mettre en vente avant la prochaine grande tempête. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à 60% sur les prix de détail d’origine chez Columbia. Entrez simplement le code promo HIVER60 à la caisse. La vente se poursuit jusqu’au 11 février.

La populaire vente Choisir ce que vous payez d’Everlane est de retour et des styles sont ajoutés chaque jour de la vente. Vous pouvez choisir parmi des centaines de produits pour hommes et femmes pour 10%, 20% ou 30% de réduction sur le prix d’origine.

Il vous reste encore quelques jours pour acheter cette vente. Vous voudrez vérifier les nouveaux styles à mesure qu’ils sont ajoutés!

Timbuk2 organise une vente de fin de saison. Fin de quelle saison? Nous ne savons pas depuis l’hiver va jusqu’en mars. Quoi qu’il en soit, ils ont jusqu’à 50% de réduction sur certains sacs à dos, sacs de messager, fourre-tout, sacs de voyage, accessoires et plus encore. Pendant cette vente, vous obtiendrez un rabais supplémentaire de 10% sur les prix de vente lorsque vous utilisez le code promotionnel 10 PLUS à la caisse. La vente se poursuit maintenant jusqu’au 31 janvier.

Les pantalons extensibles sont bons pour l’âme. Pourquoi porter des jeans inconfortables quand vous pouvez simplement vous étirer dans autre chose? Obtenez une paire de pantalons d’hiver en velours côtelé extensible à partir de 30 $ chez Jachs. Pendant cette vente, les prix sont réduits jusqu’à 75% sur les pantalons et vestes en velours côtelé lorsque vous utilisez le code promo WNTR à la caisse.

Si vous souhaitez créer un home cinéma économique à base de projecteurs, le Nebula Prizm II est un bon choix, et vous pouvez maintenant l’obtenir pour seulement 146 $ avec le coupon en ligne.

C’est l’option parfaite pour les consommateurs soucieux de leur budget qui souhaitent plonger leurs orteils dans un autre type de cinéma maison. Il se vend régulièrement autour de 200 $, et ce prix était déjà une excellente affaire.

Regardez, nous avons tous des choses importantes à faire au travail. Les délais sont cruciaux. Mais si vous êtes malade, restez à la maison. Ne mettez pas tout le monde malade! Si vous avez des collègues qui essaient de «passer au travers» et de infecter tout le bureau, il est temps de leur envoyer un message et de vous protéger. Obtenez une cruche géante (enfin, deux) de désinfectant pour les mains avancé de Mountain Falls pour 12 $. Vous pouvez obtenir ces cruches de désinfectant pour les mains sur Amazon lorsque vous coupez le coupon de 10% sur l’option S’abonner et enregistrer.

Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu as pour cuisiner du bon riz. Si vous voulez le faire rapidement, vous pouvez obtenir un cuiseur à riz à micro-ondes Joseph Joseph pour 12 $ sur Amazon. Vous pouvez vous tenir (pas trop près) à côté de votre micro-ondes et discuter «bon riz, bon riz, bon riz» pendant la cuisson.

Classe sérieusement votre café préparé à la maison avec ce vaporisateur à lait et mousseur à prix réduit. Utilisez le code promo W2EH5SEJ pour faire tomber ce bateau à vapeur de 40 $ à un bas 30 $. Il a quatre fonctions: mousse dense chaude, mousse aérée chaude, lait chaud et mousse froide. Mais peut-être la meilleure partie? C’est super facile à nettoyer.

Depuis amazon Utilisez le code W2EH5SEJ

Vous partez bientôt en road trip? Après avoir dépensé 100 $ en collations et boissons pour la route, vous pouvez les garder au même endroit dans la voiture. Cet organisateur de voiture classique 3 en 1 coûte seulement 9 $ sur les vols quotidiens lorsque vous utilisez le code promo KJCORG à la caisse. L’organisateur peut contenir des boissons, des collations, ainsi que des cotes et des fins telles que des chargeurs, des stylos, des pièces de monnaie, des jouets pour bébé, des collations, des lingettes, etc.

Au cas où vous l’auriez manqué la semaine dernière, c’est de retour! Si votre routeur n’inclut pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de NETGEAR est un moyen simple et économique de résoudre ce problème, et 17 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais vu.

Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau»

Pour info, il commencera à être expédié en février.

Le FireCuda de Seagate est l’un des disques de remplacement PS4 les plus populaires sur le marché, en grande partie grâce aux 8 Go de stockage flash intégrés qui peuvent accélérer votre stand et les temps de chargement. Pas pour rien, mais cela fonctionnerait aussi pour votre PC.

C’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu, égal à celui que nous avons vu le Premier Jour.

À l’heure actuelle, Huckberry réduit une tonne de produits Yamazaki à hauteur de 15%. Si vous n’êtes pas familier, Yamazaki fabrique de belles pièces modernes pour pas beaucoup d’argent. Que vous cherchiez à mettre à niveau les bols de nourriture de votre animal de compagnie, votre porte-papier hygiénique, vos tables d’appoint, votre chariot de rangement ou que vous souhaitiez simplement un moyen plus intelligent de ranger vos clés, cette vente a quelque chose pour tout le monde.

Shep, notre transfuge préféré et l’entraîneur Pokémon le moins talentueux du marché, était très nerveux pour ces produits Yamazaki. Vous savez donc qu’ils sont bons.

Les prix commencent à seulement 17 $. Assurez-vous donc de vous procurer quelques pièces avant qu’elles ne soient en rupture de stock.

Mise à jour: Il est de retour!

Pourquoi manger quelque chose de nature alors que vous pouvez l’arroser de miel chaud? Procurez-vous une bouteille de miel chaud de Mike pour 7 $ sur Amazon. Chaque 12 oz. la bouteille est infusée de piments pour lui donner ce coup de pied qui pimentera n’importe quel repas (pizza, fromage, ailes, même choux de Bruxelles).

.