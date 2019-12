Vente de jeux indépendants les plus vendus de 2019 en direct sur le Switch eShop – Ori, Cuphead, Castle Crashers Remastered, plus

Publié le 25 décembre 2019 par Brian (@NE_Brian)

dans News, Switch eShop

Pourtant, une autre vente eShop vient de commencer sur le Switch eShop. Pour le dernier ensemble de réductions, Nintendo met en évidence certains des titres indépendants les plus vendus de 2019. Ori et la forêt aveugle, Cuphead et Castle Crashers Remastered font partie des réductions.

Voici la programmation complète:

Baba Is You – 12 $ (au lieu de 15 $)

Blasphématoire – 19,99 $ (au lieu de 24,99 $)

Castle Crashers Remastered – 8,99 $ (au lieu de 14,99 $)

Cuphead – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Downwell – 1,49 $ (au lieu de 2,99 $)

Mon ami Pedro – 13,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Ori et la forêt aveugle: édition définitive – 13,99 (au lieu de 19,99 $)

Slay the Spire – 19,99 $ (au lieu de 24,99 $)

SteamWorld Quest – 17,49 $ (au lieu de 24,99 $)

Terraria – 20,99 $ (au lieu de 29,99 $)

Torchlight II – 11,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Unravel Two – 4,99 $ (au lieu de 19,99 $)

Ces offres seront en vigueur jusqu'au 28 décembre à 23 h 59 PT / 29 décembre à 2 h 59 HE.

Source: Switch eShop

