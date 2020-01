Ventes au Japon du 13 au 19 janvier 2020. Ring Fit Adventure environ 600 000

Nous vous apportons la liste des ventes japonaises correspondant à la semaine dernière, soit du 13 au 19 janvier 2020, selon les informations collectées par Famitsu, avec des changements importants par rapport aux semaines précédentes. Là où nous avions une liste de jeux vidéo dominée par Nintendo Switch, celle-ci est maintenue avec 22 titres du TOP 30 pour la console du grand N, tandis que Pokémon Sword and Shield ont été repoussés à la troisième place de la liste, grâce à l’arrivée de titres très attendus pour PlayStation 4: Yakuza: comme un dragon et Dragon Ball Z: Kakarot.

Malgré avoir (temporairement) perdu son trône, Le plus récent des Pokémon compte déjà plus de 3,3 millions de jeux vidéo au Japon, un chiffre certainement impressionnant, tout comme 583 000 exemplaires vendus de Ring Fit Adventure, quelque chose qui démontre à quel point les Japonais recherchaient un nouveau produit Nintendo pour les mettre en forme. Enfin, commentez, en comparaison, les débuts timides de Tokyo Mirage Session FE Encore, qui a réussi à placer environ 19 000 exemplaires à sa sortie. Si vous vous demandez comment la version Wii U l’a fait au lancement, alors étonnamment mieux, alors 23 806 exemplaires ont été vendus au cours de sa première semaine. C’est peut-être la censure de la version Nintendo Switch qui a fait cette différence.

À cette occasion, nous avons laissé le matériel pour la fin, car c’est la première semaine que nous pouvons voir les ventes de Nintendo Switch 2020 (les listes précédentes n’incluaient pas de matériel en raison des festivités), en pouvant voir à quel point Nintendo a bien fait : jusqu’au 19 janvier 2020, selon les données collectées par Famitsu, 497586 consoles ont été vendues, dont 315 696 étaient du modèle normal et 181 890 de la Nintendo Switch Lite. C’est-à-dire qu’à ce stade jusqu’à présent cette année, plus d’un demi-million de consoles ont été vendues. Spectaculaire!

Ventes de matériel

Nintendo Switch – 96,458 / 116,301 / total janvier 497,586 / 11,881,017 PlayStation 4 – 6,325 / 7,359 / total janvier 71,928 / 8,820,171 Nintendo 3DS – 766/943 / total janvier 5,739 / 24,502,053 Xbox One – 74/133 / total janvier 319 / 111,565

Semaine en cours / semaine précédente / ventes totales de janvier / total cumulé

Ventes de Nintendo Switch par modèle

Nintendo Switch – 62,920 / 75,348 / Total janvier 315,696 / 10,653,744 Nintendo Switch Lite -33,538 / 40,953 / Total janvier 181,890 / 1,227,273

Ventes de logiciels

01/00 [PS4] Yakuza: Like a Dragon (Sega) 156.993 / NOUVEAU <80-100%>

02/00 [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) 89,537 / NOUVEAU <80-100%>

03/01 [NSW] Épée et Bouclier Pokémon (Pokémon Co.) 55.604 / 3.312.358 <80-100%> (-22%)

04/02 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) 35.860 / 583.429 <80-100%> (+ 67%)

05/00 [PS4] Romance des Trois Royaumes 14 (Koei Tecmo) 20.095 / NOUVEAU <60-80%>

06/00 [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore (Nintendo) 18.797 / NOUVEAU <60-80%>

04/07 [NSW] Entraînement cérébral pour Nintendo Switch (Nintendo) 15.790 / 107.698 <40-60%> (+ 0%)

03/08 [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) 13.919 / 1.222.666 <80-100%> (-12%)

06/09 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 12 370/2 737 674 <80-100%> (-12%)

05/10 [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 12.347 / 3.522.802 <80-100%> (-13%)

07/11 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) 8.676 / 578.747 <80-100%> (-25%)

12/00 [PS4] Kandagawa Jet Girls (Marvelous) 7.749 / NOUVEAU <40-60%>

13/08 [NSW] Super Mario Party (Nintendo) 7.690 / 1.318.863 <80-100%> (-20%)

14/09 [NSW] Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Sega) 7,193 / 255,700 <80-100%> (-18%)

10/15 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) 7.023 / 3.295.293 <80-100%> (-13%)

16/11 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) 5096/839314 <80-100%> (-20%)

12/17 [NSW] Esprits de la pêche: version Nintendo Switch (Bandai Namco) 4 738/377 671 <80-100%> (-9%)

18/13 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) 4488/1 502 526 <80-100%> (-12%)

19/20 [PS4] 13 Sentinelles: Aegis Rim (Atlus) 4,329 / 57,681 <80-100%> (+ 52%)

20/14 [NSW] Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo) 3,202 / 768,672 <80-100%> (-7%)

21/16 [NSW] Dragon Quest XI S Definitive Edition (Square Enix) 2927/477782 <80-100%> (-8%)

22/19 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco) 2.599 / 437.278 <80-100%> (-10%)

23/00 [NSW] Fire Emblem: Three Houses (Nintendo) 2,371 / 281,032 <80-100%>

24/17 [NSW] Festival Disney Tsum Tsum (Bandai Namco) 2 354/148 013 <80-100%> (-26%)

25/27 [PS4] Monster Hunter: World – Iceborne Master Edition (Capcom) 2247/429945 <80-100%> (+ 4%)

26/18 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) 2 244/2 062 855 <80-100%> (-26%)

27/23 [NSW] Histoire des saisons: Friends of Mineral Town (Marvelous) 2,040 / 128,562 <80-100%> (-18%)

28/21 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare (Sony IE) 1 984/219 733 <80-100%> (-24%)

29/22 [NSW] Yo-kai Watch 4 ++ (niveau 5) 1958/60 890 <80-100%> (-23%)

30/00 [PS4] Grand Theft Auto V: Premium Online Edition (Take2 Japan) 1.946 / 13.431 <60-80%>

TOP 30 distribution par plateforme

Nintendo Switch – 22PlayStation 1-8

