Ventes d’amis sur DVD et Digital Spike après le départ de Netflix

Friends, l’une des sitcoms les plus populaires de tous les temps, a quitté Netflix fin 2019, et jusqu’à ce qu’il réapparaisse sur HBO Max en mai, il n’est actuellement disponible sur aucun service de streaming aux États-Unis. Pour cette raison, les fans se tournent vers les DVD, Blu-Ray et les versions numériques pour mettre la main sur le spectacle, et les ventes ont augmenté.

Selon un rapport sur Variety, la vente d’amis sur disque et numérique a “grossièrement triplé” depuis la disparition de l’émission sur Netflix. Selon Rosemary Markson, vice-présidente senior du marketing télévisé chez Warner Bros. Home Entertainment, il s’agit de la “franchise de télévision par catalogue la plus vendue dans le divertissement à domicile” depuis le début de 2020.

Le portail de l’émission sur le site Web de Warner Bros dirige les clients potentiels vers les magasins où ils peuvent potentiellement acheter la série, qui a fait ses débuts il y a près de 26 ans. Friends: La série complète sur Blu-Ray se vend 115 $ sur Amazon.

Le rapport note également que les ventes de disques ont diminué de 20% dans l’ensemble des revenus en 2019, mais que certaines émissions de télévision, comme Game of Thrones, ont très bien fait, et que les ventes numériques ont augmenté de 5% par rapport aux chiffres de 2018.

Une réunion d’amis, bien que non confirmée officiellement, semble de plus en plus probable, avec un budget apparent de 20 millions de dollars ayant été fixé pour rassembler les six étoiles de l’émission.

2020 sera la dernière année où The Office sera également disponible sur Netflix. Il passera sur la plate-forme de streaming de NBC, Peacock, en 2021.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Netflix paie des frais énormes pour garder des “amis” sur sa plate-forme, indique le rapport – GameSpot Universe News Update