Ventes de logiciels pour la deuxième semaine de février 2020 en France

Ils sont déjà là…. Les données des dernières ventes françaises approchent. Après une autre semaine d’émotions innombrables, comme celle de Annonce d’Animal Crossing Direct, la nouvelle que Catherine: Full Body et XCOM 2 Collection atteindra l’hybride, et le jour de la Saint Valentin, nous clôturons ce cycle avec des données actualisées sur les ventes hebdomadaires de logiciels en France.

Si la semaine dernière, la liste était dirigée par le titre de Goku et ses amis, cette fois son niveau de puissance (désolé) a chuté, se classant deuxième de la liste, en faveur de Mario Kart 8 Deluxe, qui utilisant un la coque bleue, (c’est la dernière vraiment) a arraché la première place à Dragon Ball: Kakarot. Ici, nous vous laissons la liste complète, qui nous aide à avoir une idée de ce qui a le plus d’intérêt commercial dans les pays qui nous entourent. Les ventes correspondent à la semaine du 3 au 9 février.

Mario Kart 8 Deluxe – Nintendo Switch Dragon Ball Z: Kakarot – PlayStation 4 Luigi’s Mansion 3 – Nintendo Switch Ring Fit Adventure – Nintendo Switch The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch

Il est toujours intéressant de jeter un œil aux listes de vente, car elles nous guident sur les jeux les plus demandés et nous informent également de l’évolution du flux du marché. A cette occasion, il est réaffirmé, comme d’habitude, que Mario Kart est une franchise qui apporte de grands avantages à Nintendo, non seulement après son lancement, mais tout au long de la vie de la console, c’est quelque chose que toutes les sagas ne peuvent pas se vanter. Il est également intéressant de souligner le fait que la quasi-totalité de la liste est dirigée par des titres exclusifs de la société japonaise, à l’exception du jeu basé sur le travail d’Akira Toriyama.

