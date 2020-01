Ventes Famitsu: Nintendo Switch vend 96K cette semaine au Japon

Les derniers graphiques de logiciels et de matériel de jeux vidéo Famitsu sont maintenant en provenance directe du Japon et la semaine a été plus lente cette semaine pour le matériel de jeux vidéo. La famille de systèmes Nintendo Switch a réussi à vendre un total de 96 458 unités, tandis que la PlayStation 4 n’en a géré que 6 325, probablement parce que la PlayStation 5 arrivera plus tard cette année. Voici les tableaux des logiciels et du matériel japonais de cette semaine:

01./00. [PS4] Yakuza: comme un dragon (Sega) {2020.01.16} (¥ 8.390) – 156.993 / NOUVEAU

02./00. [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Jeux de Bandai Namco) {2020.01.16} (7,600 ¥) – 89,537 / NOUVEAU

03./01. [NSW] Épée / Bouclier Pokémon # (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥ 5.980) – 55.604 / 3.312.358 (-22%)

04./02. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥ 7.980) – 35.860 / 583.429 (+ 67%)

05./00. [PS4] Romance des Trois Royaumes 14 # (Koei Tecmo) {2020.01.16} (¥ 8.800) – 20.095 / NOUVEAU

06./00. [NSW] Tokyo Mirage Session FE Encore (Nintendo) {2020.01.17} (¥ 6.700) – 18.797 / NOUVEAU

07./04. [NSW] Entraînement cérébral du Dr Kawashima pour Nintendo Switch (Nintendo) {2019.12.27} (¥ 3.480) – 15.790 / 107.698 (+ 0%)

08./03. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥ 3.600) – 13.919 / 1.222.666 (-12%)

09./06. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥ 5.980) – 12.370 / 2.737.674 (-12%)

10./05. [NSW] Super Smash Bros.Ultimate # (Nintendo) {2018.12.07} (¥ 7.200) – 12.347 / 3.522.802 (-13%)

Système | Cette semaine | La semaine dernière | L’année dernière | YTD | Dernier cumul annuel | LTD |

+ ——- + ———— + ———— + ———— + – ———- + ———— + ————- +

| NSW # | 96,458 | | 71,672 | 497,586 | 380.506 | 11.881.017 |

| PS4 # | 6.325 | | 19,365 | 71,928 | 169.119 | 8.820.171 |

| 3DS # | 766 | | 4,939 | 5.739 | 39.401 | 24.502.053 |

| XB1 # | 74 | | 166 | 319 | 603 | 111,565 |

La source

Comme ça:

J’aime le chargement …

en relation