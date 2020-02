Ventes Japon 27 janvier – 2 février 2020. Ring Fit Adventure numéro 1

Nous vous apportons la liste des ventes japonaises correspondant à la semaine dernière, soit du 27 janvier au 2 février 2020, selon les informations collectées par Famitsu. Une semaine où les titres de Nintendo reviennent pour reprendre les deux premières positions, obtenant cela Ring Fit Adventure a réussi à diriger les titres les plus vendus.

En revanche, les ventes de consoles sont encore plus importantes que la semaine précédente, avec la même tendance par rapport à celle de Nintendo, c’est-à-dire que le modèle «classique» de Nintendo Switch parvient à vendre plus d’unités que le Lite, encore plus de double. Il est clair que, bien que les ventes de la version portable soient assez fortes, la majorité du public opte pour le modèle le plus polyvalent.

Ventes de matériel

Nintendo Switch – 75.922 / 67.987 / 12.024.926 PlayStation 4 – 6.282 / 6.330 / 8.832.783 Nintendo 3DS – 599/718 / 24.503.370 Xbox One – 38/58 / 111.661

Semaine en cours / semaine précédente / total cumulé

Ventes de Nintendo Switch par modèle

Nintendo Switch – 54.873 / 45.720 / 10.754.337 Nintendo Switch Lite – 21.049 / 22.267 / 1.270.589

Ventes de logiciels

REMARQUE: Famitsu a publié le TOP 10 en ce moment; donc les informations du TOP 30 sont publiées nous mettrons à jour cette news

02/01 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) 30111/652757 (-23%)

03/02 [NSW] Épée et bouclier Pokémon (Pokémon Co.) 29,429 / 3,379,737 (-22%)

03/01 [PS4] Yakuza: Comme un dragon (Sega) 21158/217870 (-47%)

04/04 [PS4] Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) 13.866 / 129.072 (-46%)

05/05 [NSW] Entraînement cérébral pour Nintendo Switch (Nintendo) 11.958 / 132.531 (-7%)

06/07 [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 10592/3543321 (+ 7%)

06/07 [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) 10 067/1 243 560 (-7%)

08/08 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 9810/2756492 (+ 9%)

12/09 [NSW] Super Mario Party (Nintendo) 5781/1330145 (+ 5%)

10/10 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) 5 640/3 306 848 (-5%)

Distribution TOP 10 par plateforme

Nintendo Switch – 8PlayStation 4-2

