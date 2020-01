Ventes Japon du 6 au 12 janvier 2020. Nintendo Switch reste imbattable

Nous vous apportons la liste des ventes japonaises correspondant à la semaine dernière, soit du 6 au 12 janvier 2020, selon les informations compilées par Famitsu, où vous ne trouverez qu’une seule nouveauté sur la liste et un TOP 30 dominé par la machine du grand N dans lequel 25 jeux vidéo l’emmènent … quelque chose qui semble devenir personnalisé!

Le jeu le plus vendu se poursuit sans surprise, car Épée et bouclier Pokémon continue d’ajouter des utilisateurs dépassant 3,25 millions d’unités vendues depuis sa sortie en novembre 2019, ce qui nous fait prévoir qu’il ne faudra pas longtemps pour dépasser le nombre incroyable de Super Smash Bros.Ultimate, qui réussit à dépasser 3,5 millions de jeux au Japon cette semaine.

Bien sûr, c’est une liste impressionnante qui clarifier le domaine de Nintendo Switch dans son pays natal; nous devons Faites défiler jusqu’à la position 20 pour voir un titre pour PlayStation 4, 13 Sentinels: Aegis Rim, tandis que le succès du moment pour la console Sony, Monster Hunter: World – Iceborne Master Edition, version du jeu vidéo populaire qui comprend la dernière extension, s’est progressivement dégonflé après avoir atteint le chiffre négligeable de 424 698 unités. Capcom sera-t-il satisfait de ses performances sur les terres japonaises? Bien sûr, les chiffres au Japon sont très différents de la façon dont la série a fonctionné avec ses premières sorties sur Nintendo 3DS, et nous voulons vraiment que vous osiez une fois pour toutes avec un titre exclusif de la série pour la machine actuelle et imparable Nintendo

Enfin, commentez que, pour la deuxième semaine consécutive, Famitsu n’a pas publié de données sur les ventes de matériel, en raison des récentes festivités, les dernières données étant enregistrées (nous insistons, pas mis à jour) 11,78 millions de Nintendo Switch et 8,81 millions de PlayStation 4, des chiffres qui devraient être beaucoup plus élevés au vu des ventes de logiciels.

Logiciel de vente – TOP 30

01/01 [NSW] Épée et Bouclier Pokémon (Pokémon Co.) 71.695 / 3.256.754 <80-100%> (-64%)

10/02 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) 21.498 / 547.569 <80-100%> (-29%)

04/03 [NSW] Minecraft (Microsoft Game Studios) 15.845 / 1.208.747 <80-100%> (-66%)

04/07 [NSW] Entraînement cérébral pour Nintendo Switch (Nintendo) 15.757 / 91.908 <40-60%> (-62%)

06/05 [NSW] Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) 14.129 / 3.510.455 <80-100%> (-67%)

03/06 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) 14,100 / 2,725,304 <80-100%> (-73%)

02/07 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) 11.639 / 570.071 <80-100%> (-78%)

08/08 [NSW] Super Mario Party (Nintendo) 9560/1311173 <80-100%> (-75%)

05/09 [NSW] Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (Sega) 8,774 / 248,507 <80-100%> (-80%)

11/10 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) 8.055 / 3.288.270 <80-100%> (-71%)

11/12 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) 6.336 / 834.218 <80-100%> (-77%)

09/12 [NSW] Esprits de pêche: version Nintendo Switch (Bandai Namco) 5233/372933 <80-100%> (-83%)

13/15 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) 5,103 / 1,498,038 <80-100%> (-56%)

14/14 [NSW] Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo) 3,440 / 765,470 <80-100%> (-76%)

15/00 [NSW] Super Robot Wars X (Bandai Namco) 3.439 / NOUVEAU <20-40%>

16/19 [NSW] Dragon Quest XI S Definitive Edition (Square Enix) 3.183 / 474.855 <80-100%> (-60%)

17/13 [NSW] Festival Disney Tsum Tsum (Bandai Namco) 3177/145659 <80-100%> (-81%)

18/17 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) 3020/2060611 <80-100%> (-70%)

19/16 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! (Bandai Namco) 2 889/434 679 <80-100%> (-74%)

20/00 [PS4] 13 sentinelles: Aegis Rim (Atlus) 2856/53352 <80-100%> (-6%)

21/24 [PS4] Call of Duty: Modern Warfare (Sony IE) 2 622/217 749 <80-100%> (-57%)

22/18 [NSW] Yo-kai Watch 4 ++ (niveau 5) 2 550/58 932 <80-100%> (-73%)

23/25 [NSW] Story of Seasons: Friends of Mineral Town (merveilleux) 2,490 / 126,522 <80-100%> (-58%)

24/00 [PS4] Warriors Orochi 4: Ultimate (Koei Tecmo) 2,439 / 33,283 <60-80%> (-52%)

25/21 [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball (Konami) 2 325/220 028 <80-100%> (-69%)

26/29 [NSW] Pokémon: allons-y, Pikachu! / Evoli! (Pokémon Co.) 2.192 / 1.692.923 <80-100%> (-60%)

27/00 [PS4] Monster Hunter: World – Iceborne Master Edition (Capcom) 2 170/424 698 <80-100%> (-57%)

28/00 [NSW] The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo) 2.009 / 258.314 <80-100%> (-63%)

29/23 [NSW] FIFA 20 (Electronic Arts) 1.939 / 52.081 <80-100%> (-69%)

30/00 [PS4] Minecraft: PlayStation 4 Edition (Sony CE) 1.911 / 426.235 <80-100%> (-46%)

TOP 30 distribution par plateforme

Nintendo Switch: 25PlayStation 4: 5

Source

Connexes