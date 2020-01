Version complète de Super Smash Bros. Ultimate version 7.0.0

Nintendo vient de publier les notes de patch complètes pour Super Smash Bros.UltimateDernière mise à jour.

La version 7.0.0 du jeu ajoute Byleth, Fire Emblem: Trois maisons contenu, de nouveaux costumes Mii, ainsi qu’un certain nombre d’autres ajustements au gameplay. De plus, quelques esprits précédemment présentés dans des événements spirituels limités sont maintenant disponibles dans le pool régulier.

Découvrez tous les détails ci-dessous:

La dernière version du logiciel est nécessaire pour profiter des fonctionnalités suivantes.

Hors ligne

Les esprits suivants apparaîtront dans la boutique et sur le tableau des esprits dans le menu des esprits:

Radiant Gleam

Kloster (chagrin)

Bullet Walker (Brigadier général)

High Line (Guns Empress)

I-Tetrimino

T-Tetrimino

S-Tetrimino & Z-Tetrimino

L-Tetrimino & J-Tetrimino

O-Tetrimino

Remarque: Ce sont des esprits qui sont apparus lors d’événements spirituels précédents qui ont eu lieu pendant une durée limitée.

Général

Le contenu téléchargeable suivant sera utilisable après l’achat:

Pack Byleth Challenger

Chapeau Cuphead + tenue

Cagoule + tenue Altair

Chapeau Lapins Crétins

Casque + armure de MegaMan.EXE

Casque + armure de X

Remarque: Vous ne pouvez pas faire de vidéos de rediffusions contenant des DLC que vous n’avez pas achetés (combattants, scènes, musique, Mii Fighter, costumers, etc.).

Plusieurs problèmes ont été corrigés pour améliorer l’expérience de jeu.

Problèmes de compatibilité

La dernière version du logiciel est requise pour entrer en mode en ligne

La lecture sans fil locale n’est pas compatible avec Ver. 6.1.1. et plus tôt. Tous les joueurs qui veulent se battre dans des batailles sans fil locales doivent s’assurer qu’ils ont la même version du logiciel.

Les replays de la version 6.1.1 peuvent ne pas être compatibles avec la dernière version du logiciel. Replays de Ver. 6.0.0 et versions antérieures ne sont pas compatibles. Si vous souhaitez conserver vos rediffusions de Ver. 6.0.0 et versions antérieures, convertissez-les en vidéos avant d’installer la mise à jour. Vous pouvez le faire via Vault> Replays> Replay Data> Convert to Video.

Comment mettre à jour

Sélectionnez le logiciel dans le menu HOME et appuyez sur le bouton + pour ouvrir le menu d’options.

Sélectionnez «Mise à jour logicielle», puis «Via Internet» ou «Faire correspondre la version avec les utilisateurs locaux».

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.