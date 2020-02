Version de la console de planification Temtem, Nuzlocke et plus

Le jeu croisé pourrait arriver plus tôt que nous ne le pensions! (Image: Polygone)

Temtem, le MMO indépendant de type Pokémon qui a fait sensation dans la communauté Steam, prévoit de grandes choses à venir au cours de la prochaine année de mises à jour, y compris une version console, Nuzlocke, et plus encore.

Version de la console

L’un des plans les plus intéressants est une version console. Actuellement, Temtem n’est disponible que sur PC. D’ici le printemps 2021, Crema, le développeur du jeu, espère sortir Temtem sur toutes les plateformes.

Nous nous attendons à ce que les ports de console soient prêts lorsque nous prévoyons de lancer la version 1.0.

– Crema (Source)

Nuzlocke

Un autre grand porte Nuzlocke au jeu. Ce mode de jeu hardcore provient des jeux Pokémon et implique un système de perma-mort pour n’importe lequel de vos Pokémon / Temtem évanouis pendant vos batailles. Les joueurs de Temtem pourront relever ce défi s’ils le souhaitent avec d’autres joueurs sur un serveur Nuzlocke uniquement, ce qui signifie que vous ne verrez que des joueurs qui font également des défis Nuzlocke.

Autres mises à jour

De nombreux changements sont en cours, selon Crema. Certains d’entre eux incluent un système de matchmaking classé, des réalisations et une île de fin de partie, et plus encore. La liste complète des fonctionnalités est répertoriée dans le graphique ci-dessous.

Salutations du développeur

Jusqu’à présent, Temtem a reçu de très bonnes critiques et de bonnes ventes. Crema a publié un plan pour ce que les fans peuvent s’attendre à venir bientôt. Ils mentionnent que bien que ceux-ci soient planifiés pour le jeu, ils peuvent ne pas se retrouver dans le jeu en raison de changements de plans.

S’il vous plaît, gardez à l’esprit que chaque détail discuté ici est non confirmé à 100% pour le jeu. Pendant le cycle de développement du jeu, les idées changent constamment et les choses que nous aimons aujourd’hui pourraient ne pas nous plaire autant demain. Donc, prenez tout ici non comme des faits confirmés, mais plutôt comme ce que nous aimerions inclure dans le jeu.

– Crema (Source)

Parallèlement à cela, ils ont dit de ne pas trop se concentrer sur les dates de sortie prévues, car celles-ci pourraient également changer.

