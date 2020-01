vertiges du titre le plus joué

Nous savions déjà que Call of Duty, en ajoutant tous les titres sortis au cours des dix dernières années, était devenu le titre le plus joué de la décennie qui vient de se terminer, et aussi le plus vendu: du top 10 des best-sellers de 2010 à 2019, en plus de toute la franchise Activision, seuls des noms comme Minecraft, Red Dead Redemption II ou GTA V (roi absolu) se faufilent.

Maintenant, c’est un autre de ces curieux personnages qui bat un nouveau record pour la franchise, prenant le plus grand nombre dans l’industrie du jeu vidéo. Les données, comme toujours ce sont des estimations basées sur le total des ventes cumulées de la franchise – dont nous avons parlé plus haut – et allouant en moyenne environ 80 heures de jeu par match vendu.

Les chiffres de ventes que la franchise a accumulés jusqu’à présent atteignent 300 millions d’exemplaires vendus selon les données officielles rendues publiques par Activision, qui, avec une moyenne de 80 heures par joueur, nous donnent des chiffres vertigineux: 25 000 millions d’heures de jeu, quelque chose qui contraste avec les plus anciens fossiles d’Homo Sapiens situés à ce jour, qui ont environ 200 000 ans.

Ces les données ne sont rien de plus qu’anecdotiques, mais si nous prenons les heures brutes de jeu et les divisons entre la population, le résultat est que les deux Call of Duty ont été joués comme si chaque personne sur terre J’aurais passé environ 3,6 heures à jouer à Call of Duty.

