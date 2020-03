Vestes de chemise JACHS, assiettes à tarte en Pyrex, donjon mystère Pokemon, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Meilleures offres technologiques du jour

Quand j’ai vu cet accord pour la première fois, j’ai eu un peu de mal à croire qu’il était légitime. C’est une valeur folle, surtout pour un pré-construit. Voici ce que vous obtiendrez:

Processeur Intel Core i5 2,90 GHz 8 Go DDR4 de RAM 256 SSD + 1 To HDD de stockage

et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 de 6 Go

Mis à part la maigre quantité de RAM qu’il contient, ce PC de jeu a tout ce dont vous aurez envie pour commencer à jouer à des jeux. J’utilise actuellement un ordinateur de bureau Aurora R8 et j’en suis plutôt satisfait. Divulgation complète, les fans sont un peu bruyants mais ils sont faciles à mettre à niveau.

Assurez-vous d’utiliser le code promo AFF580AW à la caisse pour raser environ 500 $ sur le prix. Agissez vite car je doute fortement que cet accord durera.

Woot fait exploser un certain nombre d’écrans Samsung remis à neuf, aujourd’hui seulement. Choisissez parmi 10 moniteurs à partir de 90 $. Chacun de ces moniteurs est couvert par une garantie du fabricant de 90 jours, vous êtes donc couvert. N’oubliez pas que ces prix ne seront valables que pour la journée ou jusqu’à épuisement des stocks.

Sonos fabrique certaines des enceintes les plus pratiques et les plus sonores du marché. Et même si nous voyons parfois des offres sur des produits Sonos remis à neuf, cette énorme vente est vraiment significative. Pour un temps limité, vous pouvez vous procurer un Sonos Play: 1 pour 99 $, un Sonos One avec Alexa et Google Assistant pour 159 $, une Playbar pour 499 $ et un Sonos Sub pour 549 $. Les fournitures sont limitées et si vous envisagez d’élargir votre collection, c’est le moment d’acheter.

Écouteurs sans fil Bluetooth Sennheiser HD 4.50 avec suppression active du bruit | 80 $ | Amazon et Best BuyGraphic: Tercius Bufete

Amazon et Best Buy baissent le prix d’une paire d’écouteurs Sennheiser HD 4.50 ANC à un bas prix de 80 $.

Considérez-les comme l’alternative Sony WH-1000xm3 de Sennheiser; il offre un son exceptionnel et une expérience de réduction du bruit à nu pour moins d’un tiers du prix de la compétition.

Ces canettes laissent de côté la cloche et les sifflets de la compétition, comme les commandes tactiles et un bouton dédié à l’assistant vocal. Mais ils offrent ce dont la plupart des gens se soucient le plus: le prix et la qualité sonore.

Pour 80 $, ce sont pratiquement des achats impulsifs.

80 $

D’Amazon

80 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Rechargez votre iPhone 11 Pro jusqu’à 50% en une demi-heure pour 40% de réduction, grâce à ce code promotionnel exclusif que nous avons obtenu pour cette banque d’alimentation 15000mAh quelque peu nouvellement publiée par RAVPower. Coupez le code coupon sur place et entrez le code KINJALDC à la caisse pour 11 $ de rabais sur le prix courant, le ramenant à 24 $.

Le port d’alimentation USB-C de 18 W, combiné au port USB 3.0 de type A de 12 W, signifie que ce chargeur portable est capable de fournir du jus sur deux appareils pour un total de 30 watts. Et sa stature compacte (5, 9 x 2 x 1 “/ 0,62 lb) le rend parfait pour les voyages.

La banque d’alimentation elle-même prend jusqu’à 4 heures pour atteindre 100% en utilisant un bloc de charge PD disponible séparément – un grand pas en avant par rapport à celui que j’ai acheté en 2016 qui a mis 24 heures pour atteindre une charge complète!

24 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJALDC

4 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Avant de le savoir, Pi Day sera bientôt là. Assurez-vous que vous êtes prêt en achetant un paquet de deux assiettes à tarte en verre Pyrex Easy Grab pour 8 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu sur ces assiettes à tarte de 9,5 pouces en plus d’un an. Chacun est fait de verre Pyrex qui va au micro-ondes, au lave-vaisselle, au four préchauffé et au congélateur. Vous obtenez donc de bonnes choses, bien sûr.

Commandez le vôtre rapidement avant qu’un personnage de dessin animé vole votre assiette à tarte du rebord de la fenêtre métaphorique d’Amazon.

8 $

D’Amazon

50 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

La boutique eBay de Dyson est toujours un excellent endroit pour économiser sur les produits Dyson, mais pour une durée limitée, vous pouvez économiser 20% supplémentaires sur les prix déjà réduits avec le code promotionnel JOY2CLEAN, y compris les aspirateurs, les ventilateurs et les sèche-cheveux.

Ils vendent beaucoup de nouvelles choses sur eBay, mais les meilleures offres sont sur les rénovations. De toute façon, ils sont vendus directement par Dyson; ce n’est pas une situation de tierce partie sommaire. J’ai acheté le radiateur soufflant Dyson AM09 Hot + Cool lors de leur dernière vente reconditionnée, et ça continue. (Cela me garde au chaud en ce moment.)

Votre remise atteint 100 $ et vous pouvez l’utiliser deux fois, ce qui est assez solide. Cette vente se termine vendredi aujourd’hui, mais le stock est limité, alors faites vite.

Écoutez-moi: cette trancheuse à viande est un investissement. Pour seulement 90 $, vous pouvez commencer à faire vos propres sandwichs de charcuterie à la maison. Si vous investissez dans cela, ainsi que de gros morceaux de jambon et de dinde, vous récupérerez votre argent assez rapidement.

De plus, vous auriez une trancheuse à viande ridicule dans votre maison. (Note à moi-même: le Meat Slicer est une bonne étiquette de joueur.) Convaincu encore? Si c’est le cas, assurez-vous de le commander bientôt, car cette remise ne durera qu’une journée. Alors, procurez-vous le vôtre.

Les mangeurs difficiles et les planificateurs de repas se réjouissent parce que j’ai trouvé un accord pour vous. Pour seulement 7 $, vous pouvez mettre la main sur une jolie petite boîte à bento pour tous vos besoins de petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Équipé d’agrafes et de couvercles à verrouillage facile pour la fraîcheur des aliments, ainsi que de deux plateaux amovibles pour profiter pleinement de vos repas. Imaginez toute la délicieuse nourriture que vous pouvez stocker dans ce bébé! J’en prendrais un avant qu’il ne disparaisse.

7 $

D’Amazon

20 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes le genre de personne qui ne supporte pas que vos boissons (chaudes ou froides) se renversent dessus parce que le bouchon n’était pas assez serré, je voudrais vous présenter le mug de voyage Contigo. Il ne coûte que 15 $ et est scellé automatiquement afin que rien ne coule ou ne se répande sur vos genoux lors des déplacements ou des randonnées indispensables le week-end. Non seulement cela, mais il est isolé sous vide afin que les boissons froides restent froides jusqu’à huit heures, tandis que les boissons chaudes comme le café et le thé (qui sont essentiels au petit matin) restent chaudes jusqu’à sept heures. Je ne sais pas, tout le monde, ça sonne comme une affaire mignonne sur laquelle sauter avant qu’il ne soit parti.

14 $ US

D’Amazon

239 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes un petit-déjeuner, vous devriez absolument sauter sur cette jolie petite plaque chauffante électrique. Il ne coûte que 40 $ et a la capacité de faire du bacon, des crêpes, des œufs et même des plats favoris comme les quesadillas. Le monde est votre huître car ce gadget de cuisine est prêt à jouer. La meilleure partie du gril est qu’il est antiadhésif et est livré avec un bac d’égouttement afin que vous n’ayez pas à passer une éternité à le nettoyer après avoir fait de la nourriture à la bombe. J’achèterais l’un d’eux avant qu’il ne soit parti.

40 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

Pour ceux qui ne supportent pas les miettes dans les endroits difficiles d’accès, vous devriez consulter un aspirateur sans fil Tabiger. Il est livré avec cinq accessoires différents pour ramasser la nourriture, la poussière et même les poils d’animaux de vos canapés et coins. Si vous êtes un fanatique, vous pouvez même l’utiliser pour ranger l’intérieur de votre voiture, vous permettant d’économiser de l’argent lorsque vous obtenez un lavage de voiture. À 26 $ à l’aide d’un coupon coupé, le prix n’est pas si mauvais si l’on considère que votre espace sera parfaitement propre après l’avoir utilisé. Sautez dessus avant qu’il ne disparaisse, vous tous.

26 $

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Superposez-vous comme un champion du printemps, grâce à cette superbe vente de veste de chemise de Jachs. Avec des prix commençant à seulement 24 $, vous pouvez choisir parmi 20 styles différents, y compris des chemises en flanelle de denim, des chemises en polaire sherpa, des vestes matelassées et bien plus encore. Mieux encore, ils fonctionneraient très bien comme veste printemps / automne donc ils ne sont pas seulement pour une saison.

Avec ces prix, il serait conseillé de prendre un couple et de les utiliser en rotation. Puis-je suggérer de prendre la veste doublée en sherpa stretch en velours côtelé ou la veste chemise matelassée? Quel que soit votre choix, soyez assuré que vous obtenez un excellent rapport qualité-prix. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo CLEANUP lors du paiement.

À l’heure actuelle, les aventuriers peuvent économiser 25% supplémentaires sur les produits déjà réduits grâce à la liquidation printanière de REI. Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Patagonia, Arc’teryx, REI Co-Op, Mountain Hardwear, The North Face, et bien plus encore. Cette vente se déroule jusqu’au 9 mars, mais ne tardez pas à remplir votre panier.

Que vous cherchiez à ajouter de nouvelles vestes, bottes, équipements de camping, cette vente est là pour vous. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Chez The Inventory, nous croyons fermement que chaque homme devrait posséder une veste de camionneur. Classiques, fonctionnelles et confortables, les vestes de camionneur sont parfaites pour le printemps. Et maintenant, vous pouvez vous procurer une veste de camionneur cirée Flint and Tinder pour 192 $ chez Huckberry.

Et, oui, c’est un peu cher pour certains d’entre nous. Mais compte tenu de la qualité des vestes Flint et Tinder, ce n’est pas si mal. Ce camionneur particulier doublé de flanelle est conçu pour mieux paraître à l’usage (comme le denim ou le cuir tanné.)

Ce camionneur particulier vous servira pendant des années, et c’est le bon moment pour commencer à investir dans des pièces qui durent, vous ne pensez pas?

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Si vous cherchez à tuer le temps avant les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra, voyagez dans des donjons avec le Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX pour 50 $. Utilisez le code promo HFMELV pour baisser le prix de 10 $.

Il va sans dire, mais cette toute première remise sur ce jeu récemment sorti est la meilleure que nous ayons jamais vue. Pour ce que cela vaut, c’est 5 $ de moins que ce qui est actuellement sur Amazon.

Si vous pouvez ignorer le design agressif rouge et noir et avoir la capacité de changer le lecteur (vous le faites), c’est un compagnon solide avec lequel vous pouvez vous pencher pendant … eh bien, vous savez. L’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 de 15,6 pouces contient une carte graphique AMD Radeon RX 560X, 8 Go de RAM, un processeur AMD Ryzen 5 et … un disque dur SATA 1 To décevant.

Mis à part le lecteur boiteux, ajoutez tout cela et vous avez un PC de jeu économique prêt à prendre tout ce que l’adolescent pense qu’il est bon à Fortnite. Et pour moins de 500 $, c’est un jeu parfait sans coûter un bras et une jambe.

La console Xbox One S Digital Edition a baissé à 159 $ chez Walmart. C’est une offre incroyable sur cette console particulière, étant donné qu’elle se vend généralement entre 50 $ et 100 $ de plus. Il comprend 1 mois de Xbox Live Gold et des codes de téléchargement pour Minecraft, Sea of ​​Thieves et Fortnite Battle Royale.

Bien sûr, le gros inconvénient de ce système est qu’il est uniquement numérique. Cela limite votre flexibilité lors de l’achat de jeux. Mais pour certaines personnes, le tout numérique est la voie à suivre. Pour ma part, je ne veux pas que des boîtiers en plastique vides prennent de la place dans mon appartement.

Offres que vous avez peut-être manquées

Si vous avez raté l’accord sur le parasurtenseur d’hier, vous avez une deuxième chance aujourd’hui. Si vous utilisez le code promotionnel MDXHJHYI, ce parasurtenseur Aukey avec 8 prises et 2 ports USB peut être le vôtre pour 15 $. Cette multiprise particulière a décalé deux des prises pour faire de la place pour des prises murales plus chères, ce qui est super pratique.

Tout comme l’accord d’hier, il est peu probable que cela dure. Assurez-vous donc de prendre le vôtre avant que cette remise ne soit grillée.

15 $

D’Amazon

748 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Ce chargeur Anker PowerWave Stand à 12 $ est l’accessoire de bureau parfait. Non seulement il rechargera votre smartphone compatible Qi, mais il soutiendra également votre téléphone afin que vous puissiez voir si vous recevez une notification immédiatement. 12 $ est le meilleur prix que nous ayons jamais vu, mais sachez que cela ne vient pas d’un adaptateur mural, vous devrez donc le brancher sur votre ordinateur ou fournir votre propre prise USB pour l’alimenter.

Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo AK2524SD lors du paiement.

Amazon propose l’une des meilleures offres sur les meilleurs écouteurs antibruit en ce moment, les écouteurs antibruit Sony WH1000XM3.

Jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez les accrocher et couper le monde entier autour de vous pour 278 $, soit 72 $ de moins que d’habitude, et aussi bon marché que nous les avons vus en dehors d’eBay.

Et, bien sûr, c’est toujours un gros investissement, mais si vous passez beaucoup de temps dans des avions et des trains bruyants, ou si vous travaillez dans un bureau ouvert et que vous avez juste besoin de trouver un espace calme, vous ne trouverez pas un meilleur ensemble d’écouteurs.

278 $

D’Amazon

723 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de 4 piles Eneloop AA pour seulement 18 $. C’est un prix solide sur ce qui est apparemment les meilleures batteries grand public que vous et moi pourrions acheter. Cet ensemble a tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre collection, à savoir des piles et un chargeur.

Pour ma part, je les utilise pour mes flashes externes – et ils sont formidables. Ce sont 2 $ de réduction sur leur prix standard, donc ce n’est pas un rabais énorme mais, hé, ce sont vraiment de super batteries.

Alternativement, vous pouvez vous procurer un pack de 8 pour un faible 15 $. C’est une bonne option si vous avez déjà un chargeur et que vous voulez juste plus de batteries.

19 $

D’Amazon

10372 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

18 $

D’Amazon

5700 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Le printemps est presque là et si vous souhaitez ajouter de nouvelles pièces en prévision de la nouvelle saison, JACHS a une offre exceptionnelle pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un nouveau pull doux pour seulement 13 $, c’est fou.

Que vous souhaitiez un nouveau pull à capuche, en flanelle ou en polaire, cette vente est faite pour vous. Pour voir le prix de 13 $, assurez-vous d’utiliser le code promo PLV à la caisse.

Économisez gros sur une prise murale Aukey USB-C adaptée aux voyages avec le coupon sur la page. Cela réduira le prix de ce chargeur de livraison électrique AUKEY 36W à seulement 19 $. Cette unité offre deux ports USB-C pour charger deux appareils à la fois. Avec 36 W, il ne suffira pas d’alimenter rapidement des appareils plus gros comme les MacBook. Mais pour les petits gadgets, comme quelques smartphones, ce sera formidable.

19 $

D’Amazon

222 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

N’ayez plus jamais peur du noir, car un pack de 4 veilleuses enfichables Eufy ne coûte que 11 $. Vous pouvez les brancher n’importe où (votre chambre, la chambre de vos enfants, même la cuisine!) Et ils pourront éclairer le chemin. Oui, c’était une blague (surtout). Ces lumières ont également un capteur du crépuscule à l’aube, ce qui signifie que les lumières ne gaspilleront aucune énergie en étant allumées pendant la journée, et ne feront leur travail qu’une fois qu’il fera sombre, sombre à l’extérieur. Nous aimons vraiment le voir. Donc, si vous avez peur de tout ce qui tombe dans le noir, je saisirais cette offre avant qu’elle ne disparaisse!

11 $

D’Amazon

3940 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous voulez l’univers dans la paume de votre main, vous devriez vérifier ces décapsuleurs Avenger. Ils ont le pouvoir … d’ouvrir toutes vos bouteilles, mais aussi héroïquement que possible. Ou, dans le cas de Thanos, aussi maléfique que possible. Le choix vous appartient vraiment. Et pour 13 $, cela vaut vraiment la peine d’avoir autour de la maison comme une sorte de conversation fonctionnelle. Prenez-en un avant qu’il ne soit parti.

Pour tous ceux qui ont besoin de dormir dans l’obscurité totale, mon garçon a un accord pour vous. Pour un faible 8 $, vous pouvez mettre la main sur des rideaux occultants thermiques. Cela vous aidera à regarder des films, à garder la chaleur pendant l’hiver et l’air frais et givré de votre climatiseur en été. Sans oublier qu’ils sont soyeux au toucher et se déclinent en différentes couleurs pour s’harmoniser avec le reste de votre décoration intérieure. Prenez-en avant qu’ils ne disparaissent.

8 $

D’Amazon

416 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Les vrais adultes ont de vrais conteneurs de stockage de nourriture pour ranger tous leurs restes. Heureusement, ces conteneurs étanches Rubbermaid vous feront un solide. Le paquet de deux ne coûte que 19 $ et est fait de plastique dur que vous pouvez micro-ondes et jeter au lave-vaisselle sans vous soucier de les détruire. Non seulement cela, le plastique est résistant aux taches et aux odeurs, alors oui, vous pouvez stocker votre sauce à spaghetti sans avoir la tache rouge éternelle pendant des mois et des mois. Assurez-vous de prendre un ensemble avant leur départ!

19 $

D’Amazon

78 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

C’est 2020, qui aime vraiment éteindre ses lumières manuellement? Avec les ampoules intelligentes Anker Eufy, vous pouvez facilement les coupler avec l’Amazon Alexa afin que vous puissiez allumer et éteindre les lumières simplement avec une commande de base. Vous pouvez également atténuer vos lumières avec l’application EufyHome pour créer la quantité parfaite d’ambiance. Pour 28 $, cela ressemble à un vol. J’achèterais une paire avant leur départ.

En ce qui concerne la confidentialité et la sécurité, il n’y a pas de meilleur haut-parleur intelligent d’Apple: le HomePod. Si vous possédez un iPhone ou possédez déjà une tonne de gadgets Apple et que vous souhaitez investir dans un haut-parleur intelligent, il n’y a vraiment pas de meilleure option.

Bien que son prix standard de 250 $ soit un peu absurde (même si le haut-parleur semble génial), la remise d’aujourd’hui rend cette machine Apple Music un peu plus facile à investir.

Nous les avons tous vus. Enfer, peut-être que vous les avez vous-même: * frissons * miettes de plancher. Que nous parlions de poussière de Cheeto ou d’un demi-M&M pour une raison quelconque, personne n’est épargné par le fardeau des miettes qui habitent votre précieux intérieur. Autrement dit, sauf si vous possédez un aspirateur de voiture portable Gooloo, qui est en vente à 38% de réduction avec le code de réduction 9X7AOMTG et en coupant le coupon sur la page.

Cet aspirateur de voiture certes basique (mais inoffensif) ne nécessite pas beaucoup de puissance pour fonctionner; il vous suffit de le brancher sur l’allume-cigare 12V et vous êtes prêt à commencer à nettoyer tout gâchis de saveur que vous avez infligé lors de vos voyages. Vous avez une trace de débris Pop-Tart dans un endroit étroit sous le siège? Peut-être qu’une des quatre buses uniques vous aidera.

Pour quelqu’un comme moi qui vit en ville et possède une voiture sans prise murale en vue, c’est une évidence. Pour tout le monde, c’est un bon petit compagnon de voyage malgré tout.

20 $

Depuis amazon, utilisez le code 9X7AOMTG

323 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Tous mes bébés de soins de la peau se réjouissent, car les fameux masques en caoutchouc Dr. Jart + Lover ne coûtent que 8 $ chez Sephora. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ces masques Lover Rubber ciblent chacun un problème de peau – hydratation, peau claire, éclat et fermeté. Ils comprennent tous un processus en deux parties pour lutter contre la peau sèche, l’acné, la peau terne et la peau qui n’est pas aussi tendue qu’auparavant. Le masque en caoutchouc est fait d’algues et abaisse la température de votre peau pour la calmer pendant que le sérum fait sa magie. Je prendrais l’un d’eux avant qu’ils ne disparaissent.

Si vous êtes toujours sur l’objectif du nouvel an de tonifier et d’amener votre corps là où vous le souhaitez pour l’été, vous devriez certainement prendre une balance intelligente Eufy. Il ne coûte que 20 $ et peut être associé à Apple Health, Fitbit et Google Fit pour suivre le poids, la graisse corporelle, l’IMC, la masse musculaire et bien plus encore. Vous pouvez même ajouter jusqu’à 16 utilisateurs différents avec leurs propres comptes spéciaux, ce qui est parfait pour les familles. Prenez-le avant qu’il ne soit parti!

Razer fabrique certains des meilleurs périphériques de jeu sur le marché, et en ce moment, la souris de jeu ultra légère Razer Viper est réduite à son prix le plus bas sur Amazon. Il y a beaucoup à aimer à propos de cette souris élégante et confortable, y compris un capteur optique de niveau jeu et suffisamment d’éclairage RVB pour faire rougir même les joueurs les plus exigeants.

Cette souris ambidextre est aussi d’une lumière absurde. Mon frère possédait cette souris de 69 grammes pour un sort et j’avais l’impression que je n’en utilisais pas du tout.

Juste à temps pour le printemps, The G.O.O.D. Chemise par Proof est réduite à 64 $ chez Huckberry. Ces manches longues super douces offrent une tonne de détails intelligents que vous apprécierez, notamment: des œillets d’aération pour une meilleure respirabilité sous les aisselles, des poches cachées derrière les poches principales et les poignets à bouton-pression réglables. Mieux encore, ces chemises sont disponibles en deux coloris: désert et ardoise.

Si vous prenez au sérieux la couverture Wi-Fi de votre domicile, les routeurs maillés Orbi de Netgear sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter, et Amazon fonctionne beaucoup sur un tout nouveau système. Ce favori des lecteurs se vend maintenant pour seulement 200 $.

Voici comment ils fonctionnent: plusieurs nœuds, ou points d’accès, fonctionnent ensemble pour couvrir votre maison de signal. Mieux encore, leur design brillant encourage les gens à les garder à l’extérieur des placards et des tiroirs et bien en vue pour garantir un signal sans encombre. (Les murs gênent le signal, frère.)

Ce modèle offre également tous les avantages d’un routeur moderne (par exemple, 802.11ac / Wi-Fi 5 et gestion basée sur les applications) et se vend actuellement à environ 10 $ de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur Amazon.

200 $

D’Amazon

355 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes chargé de concevoir la barrette d’alimentation parfaite, je voudrais inclure: une prise plate, une protection contre les surtensions, une belle conception propre (assez agréable pour rester sur un bureau) et, bien sûr, un port USB-C. Heureusement pour moi, Anker a déjà fait cette multiprise. L’Anker PowerPort Strip PD 3 propose presque tout ce que vous souhaitez pour une multiprise et, pour le moment, il ne coûte que 26 $. Aucun coupon nécessaire.

Mais si vous cherchez un parasurtenseur plus grand avec plus de prises, pensez à celui-ci avec le double du nombre de fiches CA. Si vous coupez le coupon sur la page, le prix tombe à seulement 40 $. Il dispose également d’un port USB-C intégré et de deux ports USB standard.

38 $

D’Amazon

235 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

40 $

D’Amazon

84 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Alors que le printemps est là pour nous taquiner avec un ciel ensoleillé et des week-ends au milieu de 50 degrés (hé, c’est la météo des t-shirts ici à New York), il est temps de commencer à penser à vos prochaines vacances. Et tant que vous réservez avant le 15 mars et voyagez avant le 24 mai, Hotels.com adoucit sa remise (jusqu’à) 40% avec un supplément de 15% en utilisant le code promo TRIP15.

Donc, ce voyage international que vous retardez parce que le logement est trop cher? Oui, il est temps de le réserver. Sortez de la ville et évadez-vous dans un endroit sans pensées obsédantes sur la réunion du conseil de demain ou vos examens universitaires, ou tout ce qui vous mange au cerveau en ce moment. Tout le monde mérite une pause de temps en temps, alors pourquoi pas vous?

