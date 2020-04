Vidéo: 11 nouveaux jeux passionnants sur Nintendo Switch en avril

Dans la continuité des jeux comme Animal Crossing: New Horizons, Donjon Mystère Pokémon, DOOM 64. Saint’s Row IV: Relected, le mois d’avril semble être beaucoup plus calme. Le point culminant pour la plupart sur cette liste sera probablement le Trials of Mana refaire. Vous pouvez même télécharger une démo du jeu dès maintenant et transférer vos données de sauvegarde dans la version complète à son arrivée le 24.

Si les JRPG classiques ne sont pas votre truc, il y en a beaucoup plus comme Rapport de catastrophe 4: Souvenirs d’été, Billion Road, un autre Naruto jeu et Déménager. Voici la liste complète des jeux à venir ce mois-ci. Pour voir chacun en action, regardez la dernière vidéo de Zion ci-dessus:

Snakeybus – 2 avril

Rapport de catastrophe 4: Souvenirs d’été – 7 avril





Grimvalor – 7 avril





Vigor – Bêta fermée – 9 avril





Bounties de Boot Hill – 14 avril





Billion Road – 16 avril





ITTA – 22 avril





NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 ROAD TO BORUTO – 24 avril





Trials of Mana – 24 avril





Déménager – 28 avril

Levelhead – 30 avril



Quelles nouvelles versions allez-vous découvrir sur le Switch au mois d’avril? Laissez un commentaire ci-dessous.

.