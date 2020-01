Vidéo: 12 nouveaux jeux passionnants sur Nintendo Switch en février

C’est presque février et vous savez ce que cela signifie, non? De nouveaux jeux arrivent sur Nintendo Switch – yay! Bien que ce ne soit pas le mois le plus important en termes de sorties, le deuxième mois de l’année a encore beaucoup à offrir.

La première moitié de février voit la sortie de Cindered Shadows Story Expansion pour Fire Emblem: Trois maisons et des jeux comme Snack World: The Dungeon Crawl – OR. Plus tard dans le mois voit la sortie d’un certain nombre de titres dignes de votre attention. Il y a l’édition spéciale de Devil May Cry 3, Samurai Shodown, les Collection Mega Man ZX / Legacy, Spécial Rune Factory 4 et même le titre récemment confirmé, Metro Redux.

Voici la liste complète des jeux à venir sur Switch le mois prochain. Pour voir chacun en action, regardez la dernière vidéo de Zion ci-dessus:

The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics – 4 février





Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows DLC – 12 févr. (États-Unis) 13 févr. (Royaume-Uni)





Darksiders Genesis – 14 Février





Snack World: The Dungeon Crawl – OR – 14 Février





Devil May Cry 3 édition spéciale – 20 février





Under Night In-Birth Exe: Late[cl-r] – 20 février





Mega Man Zero / ZX Legacy Collection – 25 février





Samurai Shodown – 25 février





Hôpital de Two Point – 25 février





Spécial Rune Factory 4 – 25 février (États-Unis) 28 février (Royaume-Uni)





Metro Redux: Last Light & 2033 – 28 février





Dungeon Defenders: Awakened – février





Quelles nouvelles versions allez-vous découvrir sur le Switch au mois de février? Laissez un commentaire ci-dessous.

