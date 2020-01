Vidéo: 198X Launch Trailer | NintendoSoup

8-4 et Hi-Bit Studios ont publié une bande-annonce de lancement pour célébrer la sortie de 198X sur Nintendo Switch.

Découvrez-le ci-dessous:

Bienvenue en banlieue, juste à l’extérieur de la ville, en 198X. C’est le parcours de Kid, un adolescent coincé entre les limites de la jeunesse innocente et les obligations de l’âge adulte inévitable. L’histoire se déroule lorsque Kid découvre l’arcade locale – trouvant de nouveaux mondes et un nouveau sens dans les jeux vidéo. Pour chaque visite à l’arcade – chaque jeu découvert, chaque mouvement maîtrisé, chaque démon vaincu – Kid se renforce. Et les frontières entre réalité et jeu commencent à s’estomper…

