Vidéo: 20 détails que vous avez peut-être manqués lors de la traversée des animaux: New Horizons Direct

Cette semaine, après avoir attendu des mois, nous avons été surchargés de nouvelles informations et de détails sur la sortie prochaine et très attendue de Switch, Animal Crossing: New Horizons. Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, nous sommes incroyablement excités, tout comme notre producteur de vidéos américain Zion Grassl.

Pour combler le temps entre maintenant et la sortie du jeu, il a préparé une ventilation approfondie de la dernière présentation et elle est maintenant disponible pour votre plaisir de visionnement. Comme indiqué dans le titre, cette vidéo met en évidence 20 détails que vous auriez pu manquer. Nous parlons d’une sérieuse analyse fine des détails – comme la capacité de fabriquer une ocarina. Le saviez-vous?

Traversée d’animaux; New Horizons arrive le mois prochain le 20 mars. Vous pouvez précommander et précharger le jeu dès maintenant à partir de la boutique en ligne Switch et même échanger le jeu avec l’un de vos bons Nintendo. Si vous souhaitez voir comment notre producteur vidéo senior Alex Olney a réagi, vous pouvez visionner la vidéo qu’il a mise en ligne plus tôt cette semaine.

Avez-vous appris quelque chose de nouveau dans la vidéo ci-dessus? Avez-vous vu vous-même quelque chose qui mérite d’être mentionné et que nous n’avons pas souligné ici? Laissez un commentaire ci-dessous.

