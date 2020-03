Vidéo: Alex répond à vos questions sur Animal Crossing: New Horizons

Il ne reste que quelques semaines avant la sortie de Animal Crossing: New Horizons sur le commutateur maintenant. Pour vous guider jusque-là, notre charmant producteur vidéo senior Alex Olney a pris le temps de répondre à 21 de vos questions, maintenant qu’il est allé de l’avant.

Malheureusement, il est toujours sous embargo, il ne peut donc pas répondre à toutes les questions pour l’instant. Les messages auxquels il a répondu lui ont été envoyés sur YouTube. Vous êtes-vous déjà demandé si l’herbe était piétinée? Et les fleurs? Y a-t-il des peintures et des sculptures dans le musée? Vous n’aurez qu’à visionner la vidéo ci-dessus pour découvrir:

Et si vous souhaitez un aperçu beaucoup plus complet de ce que vous pouvez attendre de la dernière entrée de la série Animal Crossing, assurez-vous de lire les impressions complètes d’Alex, où il parle de terraformation et d’un tas d’autres choses intéressantes dans le nouveau jeu. . Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Dites-nous ci-dessous.

