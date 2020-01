Vidéo: Bande-annonce de lancement de l’Atelier Dusk Trilogy DX

Koei Tecmo America a enfin publié la version numérique de l’Atelier Dusk Trilogy DX pour Nintendo Switch en Amérique du Nord.

Aujourd’hui, KOEI TECMO America et le développeur GUST Studios sont ravis de lancer l’Atelier Dusk Trilogy sur Nintendo Switch ™, le système de divertissement informatique PlayStation®4 et Windows PC via Steam®. La trilogie préférée des fans comprend Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX, Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX et Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, et sera vendue individuellement ou ensemble dans un prix spécial Pack Deluxe contenant les trois jeux.

Atelier Ayesha: The Alchemist of Dusk DX est le premier titre de la série. Situé dans le pays du crépuscule, le jeu se déroule sur un continent en détérioration qui avait connu une fois la hauteur de la prospérité grâce aux pouvoirs de l’alchimie. Jouant en tant que jeune herboriste nommé Ayesha, les joueurs se lancent dans un voyage pour découvrir les secrets de l’alchimie et des fleurs brillantes afin de ramener la sœur disparue d’Ayesha, Nio. Les joueurs pourront garder une trace des aventures d’Ayesha grâce au «système de souvenirs tissés» où, en effectuant des actions dans le jeu, les joueurs sont récompensés par des points utilisés pour remplir le journal d’Ayesha. En fonction de ce qui est écrit, les joueurs débloquent certaines recettes de synthèse, bonus et plus encore. Enregistrez de votre propre main les différents événements qui se produisent tout au long de votre quête pour trouver votre sœur, puis réfléchissez à ces souvenirs tout en continuant à développer votre personnage tout au long du jeu. En remplissant certaines conditions tout au long de votre voyage, diverses fins peuvent être atteintes.

Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky DX est le deuxième titre de la série Dusk, et suit les exploits d’Escha, un alchimiste qui utilise l’alchimie ancienne, et Logy, et un alchimiste qui étudie l’alchimie contemporaine, comme ils se rencontrent pour le premier temps. Travaillant ensemble dans le département de développement, les deux découvrent le mystère du crépuscule, et le jeu permet aux joueurs de choisir si Escha ou Logy sera le personnage principal, leur permettant d’apprécier l’histoire sous différents angles. Le travail d’Escha et de Logy consiste à sonder la ville et ils doivent accomplir une tâche importante dans les quatre mois. Il y a des tâches optionnelles ajoutées tout au long du jeu, et en effaçant ces tâches, ils peuvent recevoir divers bonus tels que l’augmentation de leurs statistiques ou la réception de documents de référence plus tôt que la normale, alors que les deux partent à la découverte des secrets du crépuscule.

Le troisième titre de la trilogie, Atelier Shallie: Alchemists of the Dusk Sea DX, présente aux fans Shallistera – une jeune fille chargée d’une mission, et Shallotte – une fille qui se lie d’amitié avec Shallistera, mais qui a une ambition cachée. Plus les deux amis se rapprochent, plus ils se rapprochent de la découverte des secrets du crépuscule. Les joueurs peuvent jouer en tant que Shallistera ou Shallotte en tant que personnage principal pour voir le scénario à travers leurs différentes perspectives. Tout au long de l’expérience, de nouvelles choses que le personnage «veut faire» ou «veut essayer» émergent. Ceux-ci représentent les voix intérieures des personnages et sont appelés tâches de vie. La réalisation de ces tâches permet de faire avancer l’histoire, et si elles sont terminées dans un délai donné, des bonus tels que l’EXP peuvent être obtenus. Les tâches de la vie changeront en fonction du style de jeu du joueur, afin que chacun puisse profiter du voyage comme il le souhaite, qu’il veuille concentrer ses efforts sur la synthèse et la réalisation de quêtes, se concentrer sur la bataille ou simplement courir dans le monde magique quand il a du temps libre .

Chaque entrée de la trilogie est remplie d’un grand nombre de DLC précédemment publiés, y compris des personnages de bataille supplémentaires, des boss et des donjons supplémentaires, des scénarios supplémentaires et des costumes supplémentaires, ainsi que des mises à jour qui tirent parti du matériel système amélioré pour offrir une haute résolution graphismes et nouvelles améliorations de gameplay de qualité de vie. Les joueurs pourront découvrir le pays du crépuscule dans le package de trilogie le plus complet à ce jour.

