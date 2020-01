Vidéo: Bande-annonce officielle de DOOM Eternal 2

Bethesda a publié aujourd’hui la deuxième bande-annonce officielle de DOOM Eternal.

DOOM Eternal sera lancé plus tard en 2020 sur Nintendo Switch.

Regardez ci-dessous:

DOOM Eternal est en train de déchirer et de déchirer en 2020 avec une toute nouvelle remorque bourrée de démons et d’action. Jetez un œil à de nouveaux ennemis comme le Maraudeur et le Gladiateur, voyez de nouvelles gloires meurtrières, observez la puissance dévastatrice de l’arme Crucible et observez ce que l’équipe d’id Software a en réserve pour le dernier chapitre de la violente saga de DOOM Slayer. .

Apparaissant sur plus de 350 listes des “Jeux les plus attendus de 2020” et récompensé du meilleur jeu d’action et du meilleur jeu PC de l’E3 2019, DOOM Eternal, sort le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Google Stadia avec Nintendo Switch qui sortira à une date ultérieure.

