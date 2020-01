Vidéo: Captain Tsubasa: Rise of New Champions – message du créateur

Publié le 26 janvier 2020

dans Switch, Videos

Plus tôt dans la semaine, Bandai Namco a dévoilé Captain Tsubasa: Rise of New Champions. Le créateur de la série Yoichi Takahashi a partagé un bref message peu de temps après pour promouvoir l’annonce.

Voici la vidéo mettant en vedette Takahashi:

Captain Tsubasa: Rise of New Champions sort pour Switch en 2020.

