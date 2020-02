Vidéo: Classement de chaque animal traversant: Bonus de précommande New Horizons

Alors que nous nous rapprochons de la sortie de Animal Crossing: New Horizons, d’autres bonus de précommande pour la sortie prévue sont annoncés. Afin de déterminer quelle est la meilleure offre pour vous, notre producteur de vidéos américain Zion Grassl a décidé de classer chacun.

La vidéo ci-dessus couvre toutes les précommandes Animal Crossing: New Horizon que nous avons pu trouver. Il existe des incitations de précommande au Royaume-Uni, au Japon, aux États-Unis et dans quelques autres régions. Certains de ces articles incluent des fourre-tout, des tasses, des essuie-mains et même une horloge numérique.

Avez-vous précommandé Animal Crossing; Nouveaux horizons? Bénéficiez-vous des bonus de précommande sur cette liste? Laissez un commentaire ci-dessous.

