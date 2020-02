Vidéo: Comment Animal Crossing: New Horizons utilisera-t-il l’amiibo?

Nous savons déjà que le Traversée d’animaux La série a un lien avec la gamme amiibo de Nintendo – en fait, elle a même reçu un tas de cartes amiibo cool en 2015 – et nous savons également que Animal Crossing: New Horizons utilisera ces produits NFC.

Cependant, avec New Horizons à un peu plus d’un mois de sa sortie, nous ne savons toujours pas exactement comment Nintendo prévoit d’utiliser amiibo dans le jeu – nous avons donc pensé que ce serait une bonne idée de revenir sur la façon dont cette série particulière a été améliorée. via à la fois amiibo et (remontant encore plus loin dans le temps) des cartes e-reader pendant l’ère GameCube.

Asseyez-vous et regardez Zion vous emmener à travers le passé, le présent et l’avenir d’Animal Crossing – sous forme de cartes et de figurines en plastique!

