Vidéo de 3 minutes avec Futaba comme commentateur

Ce même mois de février, les joueurs japonais pourront voir comment se poursuit l’histoire des voleurs de fantômes Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (Bien qu’en Occident nous n’avons toujours pas de confirmation de son lancement). Ainsi, comme ce lancement japonais est déjà très proche, Atlus et Koei Tecmo mettent toute la viande sur le grill afin que le plus de joueurs possible puissent partir en voyage avec ce groupe diversifié de voleurs, et dans la dernière vidéo partagée Futaba est responsable de résumer chacune et chacune des caractéristiques de ce nouvel épisode.

Nouveau résumé de Persona 5 Scramble en 3 minutes, de Futaba

Dans Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, les voleurs de fantômes traverseront certaines des principales villes du Japon pour résoudre les mystères qui y vivent. De plus, dans ce nouveau titre, le système de combat au tour par tour a été changé pour un système plus actif dans lequel nous pouvons contrôler en temps réel les mouvements de ces personnages dans la “prison”, les donjons dans lesquels ils doivent affronter les nombreux ennemis qui les attendent. De cette façon, dans la dernière vidéo qu’Atlus a partagée à travers les réseaux sociaux, nous pouvons voir ces caractéristiques et d’autres du titre, puisque Futaba est responsable de nous les décrire. Cependant, il faut préciser que cette vidéo est destinée au public japonais, donc elle n’a que la langue de ce territoire, donc, si on n’a pas un certain niveau de compréhension dans cette langue, tout ce qu’on peut faire c’est voir les différentes sections de la vidéo qui nous montrent comment sera le gameplay de ce nouvel épisode, qui vise à maintenir la barre au même niveau que la précédente de Playstation 3 et Playstation 4. Il est temps de résoudre les mystères!

Source

Connexes