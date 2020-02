Vidéo de la prochaine tournée de Mario Bros.

Dans Visite de Mario Kart les joueurs peuvent prendre les courses avec les personnages qui font partie de l’univers Mario où ils veulent grâce à leurs appareils mobiles, ce qui est très avantageux si nous voulons prendre seulement quelques courses rapides dans l’un de ces moments d’ennui. Ainsi, ce jeu, comme le reste des titres de ces plates-formes mobiles disponibles sur le marché, est mis à jour fréquemment pour ajouter de nouveaux contenus, et dans le dernière bande-annonce qui a été partagé à travers les réseaux sociaux, nous pouvons jeter un œil à ce qui sera le «Mario Bros. Tour».

Mario Kart Tour lance une nouvelle bande-annonce axée sur le nouveau contenu de Mario Bros. Tour

Visite de Mario Kart, le titre de carrière de ce célèbre plombier polyvalent continue d’ajouter de nouveaux contenus, comme le montre la dernière vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Ainsi, nous pouvons voir ce que le «Mario Bros. Tour», ce qui nous permettra de courir sur une piste très nostalgique dont ces fans purs et durs de ces titres de course se souviendront parfaitement. Et vous, êtes-vous le frère aîné et jouez-vous toujours avec Mario ou êtes-vous de ces petits frères qui jouaient toujours avec Luigi ou pensaient qu’ils jouaient lorsque leurs frères aînés leur donnaient une commande qui n’était pas connectée à la console?

