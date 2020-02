Vidéo: Découvrez 11 minutes de jeu coopératif de Streets Of Rage 4

Il y a quelques jours, nous avons eu droit à une nouvelle bande-annonce de Streets of Rage 4, qui a présenté un nouveau personnage appelé Floyd, qui devrait faire de gros dégâts avec ses bras cybernétiques incroyablement puissants. Bien que les mouvements et la récupération de santé de Floyd soient plus lents que la plupart des autres, il possède la plus longue portée parmi la liste jouable et une énorme quantité de puissance, assurer que tout combo par lequel il met un ennemi sera dévastateur.

Mais la nouvelle la plus excitante est peut-être que Streets of Rage 4 offrira un gameplay coopératif à quatre joueurs. Alors que nous l’avons vu rapidement dans la bande-annonce, les gens chanceux de GameSpot ont mis 11 minutes de séquences de jeu de leur temps à tester le puissant mode coopératif … et nous devons dire que tout semble assez grand (plus haut).

Êtes-vous prêt pour la sortie de Streets of Rage 4 plus tard cette année? Pensez-vous que DotEmu pourrait encore avoir quelques surprises dans sa manche? Faites-nous savoir avec un commentaire ci-dessous.

