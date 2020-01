Vidéo: Découvrez le retour d’Adam Hunter dans cette vidéo de gameplay de Streets Of Rage 4

Streets of Rage 4 est en développement depuis un bon moment maintenant, et bien que nous soyons impatients de mettre la main dessus, en tant que fans de la série, nous sommes heureux d’attendre pendant que les développeurs conjoints Guard Crush Games, DotEMU et Lizardcube la polissent au Nième degré . Les beat’em ups Mega Drive / Genesis originaux sont une trilogie classique et la dernière chose que nous voulons, c’est un jeu qui ne soit pas à la hauteur.

C’est une tâche difficile, bien qu’une récente démonstration à DemoNight à Montréal (telle que portée à notre attention par un tweet de Guard Crush) montre que les choses avancent très bien. La présentation a été menée avec les commentaires de Cyrille Lagarigue, programmeur principal du jeu et co-fondateur de Guard Crush, et elle a présenté des images de gameplay réelles d’Adam Hunter, le dernier personnage à être annoncé et un favori des fans que nous n’avons pas vu depuis le original Streets of Rage:

Regardez cette présentation de @CyrilleLagarigu de # StreetsofRage4 à la soirée de démonstration @GamePlaySpace de Montréal, diffusée par @missharvey.

Contient Adam Gameplay

Co-développeurs: @lizardcube et @ Dotemu.https: //t.co/UAnB9IHEoO— Guard Crush Games (@Guard_Crush) 30 janvier 2020

Adam semble être en forme après près de 30 ans depuis ses débuts, mais vous vous souviendrez qu’il a également sa fille Cherry pour l’aider cette fois. Découvrez l’intégralité de la présentation dans la vidéo ci-dessous avec l’aimable autorisation de Twitch streamer missharvey (soyez averti qu’il comporte un langage fruité).

Pour les fans de la série, c’est un soulagement de voir le soin et l’attention prodigués à tous les aspects de cette suite. C’est une chose de bien faire la musique (et avouons-le, nous doutons que le vétéran de la série Yuzo Koshiro laissera tomber la balle sur ce front – il est également soutenu par un supergroupe VGM cette fois aussi), mais c’est la fusion des visuels, du son et un gameplay qui donne à la série Streets of Rage son rythme et sa sensation uniques.

Nous avons apprécié notre temps avec une construction en septembre et vous pouvez tout lire sur nos impressions pratiques de cette troisième suite. Pendant que vous attendez une annonce de date de sortie, vous voudrez peut-être vous mettre dans l’ambiance en lisant également l’histoire de la série.

Vous avez hâte de sortir de la justice dans la peau d’Adam Hunter? Vous vous impatientez pour une date de sortie? Déchaînez vos grandes tiges dans les commentaires.

