Vidéo: Découvrez le tout nouveau niveau d’inspiration éternelle de DOOM 64

Bien que les propriétaires de Switch ne puissent pas se plonger dans le nouveau et passionnant DOOM Eternal demain, ils pourront profiter de la réédition de DOOM 64. Une spéciale a été faite pour cette nouvelle réédition et nous pouvons désormais la voir en action pour la première fois.

Nous avons entendu parler pour la première fois de ce nouveau niveau plus tôt dans le mois, lorsque le développeur senior James Haley a révélé qu’un nouveau chapitre serait jouable dans le jeu, lié au nouveau 2016. CONDAMNER et DOOM Eternal. À l’époque, il a déclaré que “les joueurs persistants auront la possibilité de débloquer un nouveau chapitre de la saga Doomguy, qui se déroule peu de temps après [Doom 64’s] la campagne originale se termine “.

En fin de compte, le contenu lié semble tourner autour du texte affiché à la fin du niveau, ce qui fournit un peu plus de connaissances concernant à la fois les versions les plus récentes et DOOM 64 lui-même. Bien sûr, les fans les plus dévoués de la série tireront le meilleur parti de ce petit signe de tête.

Allez-vous attraper DOOM 64 demain? Sera-ce votre première partie, ou y revenez-vous pour la nostalgie? Dites-nous ci-dessous.

