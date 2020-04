Vidéo: découvrir les petits secrets amusants de Animal Crossing: New Horizons

Notre charmant producteur vidéo senior Alex Olney a eu Animal Crossing: New Horizons un peu plus longtemps que le reste d’entre nous, et dans ce laps de temps a découvert quelques petits secrets supplémentaires sur le jeu. Nous ne parlons pas vraiment de spoilers ici, plus de trucs et astuces.

Saviez-vous, par exemple, que vous pouvez frapper des ballons du ciel avec un filet? Ou empêcher les guêpes de vous attaquer avec un popper de fête? Et si vous devez déplacer une forêt entière? Mange juste un navet! Vos villageois peuvent même jouer des instruments de musique et chanter. Pour en savoir plus, consultez la vidéo de 12 minutes ci-dessus.

Connaissiez-vous déjà ces secrets? Vous en avez d’autres à partager? Faites le nous savoir dans les commentaires.

