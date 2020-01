Récemment, Bandai Namco a partagé une vidéo de gameplay de My Hero One’s Justice 2 mettant en vedette Deku utilisant le capot complet à 100% contre Overhaul après le dernier épisode de l’anime.

Découvrez-le ci-dessous:

La liste de Justice 2 de My Hero One s’agrandit et se durcit: la révision libère sa forme la plus effrayante à ce jour et Deku dépasse ses limites pour utiliser Full Cowl à 100%!

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

