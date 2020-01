Vidéo: Digital Foundry examine les ports Wii U possibles pour la Nintendo Switch

Emily Rogers a fait parler tout le monde plus tôt cette semaine lorsqu’elle a mentionné que Nintendo prépare actuellement deux ports Wii U pour le système Nintendo Switch. Nous devions tous deviner quels jeux ils pouvaient être. Super Mario 3D World semble probable et maintenant IGN a laissé entendre que l’on pourrait être Pikmin 3. Digital Foundry a examiné les ports Wii U possibles et les a mis en service via l’émulation pour voir à quoi ils ressembleraient et fonctionneraient.

