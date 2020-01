Vidéo: Discours sincère de Reggie Fils-Aimé après avoir reçu le prix de légende du jeu vidéo

Plus tôt cette semaine aux New York Videogame Awards, l’ancien président de Nintendo America Reggie Fils-Aimé a reçu le prix Andrew Yoon Legend pour sa contribution à l’industrie.

Le prix Andrew Yoon Legend Award «reconnaît les individus et les organisations qui présentent un travail important et soutenu qui montre des réalisations et des innovations exceptionnelles», et a été décerné à Reggie pour son rôle dans l’introduction de la Wii, de la Nintendo DS et de la Nintendo Switch dans le monde.

Vous pouvez regarder le discours d’acceptation complet de Reggie dans la vidéo suivante (via Brandon), qui comprend une courte vidéo d’hommage réalisée par les hôtes du prix:

En outre, la liste complète des lauréats a également été publiée, que vous pouvez consulter ci-dessous:

Prix ​​Big Apple du meilleur jeu de l’année:

Les mondes extérieurs

Prix ​​Andrew Yoon Legend:

Reggie Fils-Aimé

Prix ​​de la Statue de la Liberté du meilleur monde:

Outer Wilds

Prix ​​Herman Melville pour la meilleure écriture:

Disco Elysium

Coney Island Dreamland Award du meilleur jeu AR / VR:

Minecraft Earth

Prix ​​Tin Pan Alley pour la meilleure musique d’un jeu:

Sayonara Wild Hearts

Prix ​​du zoo pour enfants de Central Park pour le meilleur jeu pour enfants:

Luigi’s Mansion 3

Prix ​​A-Train du meilleur jeu mobile:

Sayonara Wild Hearts

Off Broadway Award du meilleur jeu indépendant:

Disco Elysium

Prix ​​Freedom Tower du meilleur remake:

Resident Evil 2

Prix ​​Great White Way du meilleur acteur dans un jeu:

Courtney Hope en tant que Jesse in Control

Prix ​​du Capitaine de la meilleure équipe recrue Esports:

FPX (League of Legends)

Prix ​​Joltin ’Joe: Meilleur joueur Esports de l’année:

Arslan Ash

Prix ​​Knickerbocker du meilleur journalisme de jeux:

Khee Hoon Chan pour leur histoire dans Rock Paper Shotgun:

La Chine a forcé un éditeur de jeux d’horreur à fermer, mais toute la région l’a ressenti

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

en relation

.