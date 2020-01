Vidéo: Entretien avec le développeur de Luigi’s Mansion 3

Electric Playground Network a publié une interview vidéo avec les développeurs de Luigi’s Mansion 3.

Dans la vidéo, le réalisateur, le directeur artistique et le producteur de Luigi’s Mansion 3 donnent un aperçu des coulisses du jeu.

Regardez ci-dessous:

Luigi’s Mansion 3 est facilement l’un des meilleurs jeux pour Nintendo Switch, nous avons donc voulu rattraper les développeurs pour regarder de plus près la conception du jeu. Victor Lucas parle avec le directeur de jeu Devon Blanchet, le directeur artistique Barret Chapman et la productrice Carmine Carpino de Next Level Games dans ce look en coulisses!

