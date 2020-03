Vidéo: Fan bat Pokémon Platinum sans subir de dégâts

Battre des jeux Pokémon peut sembler un peu plus facile à accomplir ces jours-ci, mais les fans ont trouvé des moyens de rendre chaque jeu plus difficile depuis des années. La dernière tentative intrigante d’attirer notre attention est celle de Smallant1, qui a décidé d’essayer de terminer Pokémon Platinum sans prendre aucun dommage.

Maintenant, si vous avez déjà joué à un jeu Pokémon auparavant, vous réaliserez instantanément quelle perspective intimidante c’est. Bien sûr, vous gagnez probablement la plupart de vos batailles et pouvez accéder assez facilement au générique, mais il y a d’innombrables voyages au Pokémon Center en cours de route, vous permettant de guérir vos guerriers blessés qui, lentement mais sûrement, enlèvent l’étoffe d’eux. .

Smallant1 a documenté son défi dans la vidéo ci-dessous, et même la toute première bataille contre son rival dans le jeu s’est avérée être un cauchemar. Il commence d’abord avec Piplup comme partenaire, mais se rend finalement compte que les chances de passer à travers cette bataille indemne sont horriblement minces (apparemment autour de 0,004%) et essaie à nouveau avec Turtwig. Le choix de Turtwig oblige le rival à utiliser Chimchar, dont le moveset crée de bien meilleures chances qu’ils n’atteignent pas un coup.

Ainsi, après plusieurs tentatives, la première bataille a été effacée. Maintenant, il ne reste plus qu’à gérer le reste du jeu. De là, nous voyons Smallant1 passer neuf heures simplement à se frayer un chemin pour passer à travers la prochaine bataille d’entraîneur et à établir des règles de base pour la course – essentiellement, il est autorisé à enregistrer après chaque bataille au gymnase et, s’il prend ensuite des dégâts, il doit réinitialiser le dernier gymnase et réessayez.

La garderie rend finalement les choses plus faciles, lui permettant de faire passer son groupe au niveau 100 après beaucoup de recherche d’argent, mais même cela ne garantit pas l’explosion à travers chaque bataille. C’est tout le voyage à voir, alors assurez-vous de donner à l’ensemble une montre.

Au total, Smallant1 a accumulé plus de 138 heures de lecture, sans compter toutes les réinitialisations en cours de route. Bravo, monsieur, à la fois pour votre réussite et votre patience!

