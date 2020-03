Vidéo: Get Hyped for Animal Crossing: New Horizons avec cette chanson originale

Avec Animal Crossing: New Horizons approchant rapidement, nous nous trouvons de plus en plus impressionnés par la merveilleuse créativité de la communauté. En tant que tel, nous pensions que nous pourrions entrer dans l’acte avec notre propre clip vidéo – ce qui a pris beaucoup plus d’efforts que nous ne l’avions imaginé au départ.

‘New Horizons’ (un nom de chanson imaginatif, nous le savons) documente les dernières années et les mois qui ont précédé la sortie du jeu. C’est assez ringard – mais j’espère que dans le bon sens – et nous espérons que quelques-uns d’entre vous se rapporteront aux paroles et apprécieront de continuer. Il y a même quelques apparitions invitées à surveiller, notamment la véritable star musicale d’Animal Crossing et un raton laveur très embêtant.

Si vous aimez ce que vous entendez et que vous voulez être une personne très charmante, vous pouvez enregistrer la chanson dans vos propres bibliothèques musicales sur la plupart des principales plateformes. Voici quelques-uns:

N’hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo dans les commentaires – et essayez d’être doux! Plus que sept jours!

.