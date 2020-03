Vidéo: Hideki Kamiya parle de tout ce qui est merveilleux 101 alors que Kickstarter touche à sa fin

Après un mois de grand succès, PlatinumGames ‘ The Wonderful 101: Remastered La campagne Kickstarter touche à sa fin. Alors que l’équipe se prépare pour le prochain chapitre de la sortie du jeu – se moquant probablement d’elle-même en pensant aux 2 millions de dollars qu’elle vient d’acquérir – le studio a publié une nouvelle interview avec le directeur du jeu, Hideki Kamiya.

L’interview couvre un certain nombre de sujets, Kamiya expliquant ce qui rend le jeu si unique par rapport aux autres titres de Platinum, les aspects du remaster qu’il attend le plus avec impatience et ce que c’était que d’être impliqué dans la campagne elle-même. Il révèle qu’il croit que The Wonderful 101 est “l’un des [his] meilleurs jeux “, et qu’il est heureux que cette nouvelle version lui donne une seconde chance.

Kamiya mentionne également qu’il a joué Tetris 99 sur Switch tous les jours récemment – comme si nous ne l’avions pas remarqué. Cela dit, nous ne pouvons pas lui en vouloir.

Avez-vous soutenu la campagne? Sinon, et si cela vous intéresse, il reste un peu plus de quatre heures avant la mise en ligne de cet article.

.