Vidéo: Jetez un œil dans les coulisses de l’art magnifique de Streets Of Rage 4

Avec Streets of Rage 4 toujours sur la bonne voie pour sa vague date de sortie ‘2020’, le développeur DotEmu en a laissé une autre dans sa série de vidéos en coulisses sur le développement du jeu. La dernière vidéo (ci-dessous) est un aperçu de six minutes de l’art du jeu de Ben Fiquet et Julian Hguyen You de Lizardcube.

Discutant de la manière dont le pixel art de la trilogie originale Sega Mega Drive / Genesis a informé la direction de cette suite, le couple parle également de l’importance d’utiliser des environnements pour piloter l’histoire et de rendre hommage aux jeux 16 bits tout en faisant quelque chose de différent. En regardant la quantité de beaux paysages d’arrière-plan, il est facile de voir comment ce jeu très attendu a absorbé autant de temps de développement.

La vidéo entière est un incontournable pour les fans, bien que même si vous ne l’êtes pas, nous vous recommandons vivement de passer juste avant la marque des 4 minutes pour avoir un aperçu d’un défilement de parallaxe exceptionnellement sexy. Nous aimons beaucoup ce genre de chose.

Nous avons très hâte de retrouver Streets of Rage cette année encore. Vous? Faites-nous savoir si vous pensez que ça va être un haut supérieur ci-dessous.

