Vidéo: La dernière bande-annonce de Streets Of Rage 4 révèle le combat final et la coopération à quatre joueurs

Dotemu et Lizardcube, les équipes derrière le prochain Streets of Rage 4, ont partagé une toute nouvelle bande-annonce montrant quelques révélations en coopération passionnantes et même le dernier personnage jouable. Ooer.

Commençons avec cette nouvelle coopérative. Le nouveau jeu prendra en charge la coopération en ligne à deux joueurs, et pour la première fois de la série, jusqu’à quatre joueurs peuvent faire équipe en jeu local lors de son lancement ce printemps. Vous pouvez le voir en action dans la vidéo ci-dessus.

Le nouveau et dernier personnage est Floyd, qui est prêt à réparer de graves dommages avec ses bras cybernétiques incroyablement forts. Bien que les mouvements et la récupération de santé de Floyd soient plus lents que la plupart des autres, il possède la plus longue portée parmi la liste jouable et une énorme quantité de puissance, assurer que tout combo par lequel il met un ennemi sera dévastateur.

Avant de partir, nous vous laisserons avec ce récapitulatif de ce qu’est le jeu – ainsi qu’un rappel pour découvrir les magnifiques séquences d’art et de gameplay partagées récemment:

Streets of Rage 4 réunit Axel, Blaze et Adam pour le premier jeu principal Streets of Rage en plus de 25 ans. La suite très attendue incarne l’atmosphère urbaine granuleuse et striée de néon de la trilogie classique dans une expérience entièrement originale dotée d’un style artistique étonnamment fluide dessiné à la main. De nouveaux personnages jouables au crâne, des capacités de combat étendues et une bande-son palpitante d’une gamme de stars comprenant les compositeurs de la série Yūzō Koshiro (Streets of Rage 1, 2 et 3, Sonic the Hedgehog) et Motohiro Kawashima (Streets of Rage 2 & 3, Shinobi II) font de Streets of Rage 4 une bagarre totale de toute une vie.

Excité pour celui-ci? Faites-nous savoir si vous ferez équipe avec vos amis avec un commentaire ci-dessous.

.