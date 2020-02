Vidéo: la dernière publicité de Nintendo pour Animal Crossing: New Horizons nous donne un aperçu de l’écran titre

Les publicités comme celles-ci fonctionnent-elles réellement? Ce ne serait pas mieux s’il y avait une blague dedans? Les mamans n’aiment-elles pas les blagues? La femme dans la vidéo a regardé un papillon et a dit, “oh, papillon”, comme le genre de personne qui voit les choses et appelle leurs noms comme si elles venaient de résoudre un problème mathématique difficile. La fille regarde plus tard la ville de sa maman composée de 2 arbres et d’un feu de joie et dit d’une voix condescendante, “ça a l’air super maman, ça a l’air très créatif.” Sa maman rit alors de joie devant les éloges railleurs de sa fille auxquels la fille se joint alors pour différentes raisons. Si ma mère regardait ça, elle aurait parlé directement à la télé et aurait dit: “Quelle merde.”

J’achèterai le nouveau jeu de croisement d’animaux parce que je n’achèterai JAMAIS le nouveau jeu de croisement d’animaux, mais je crains que Nintendo ne doive travailler un peu plus pour obtenir une paume pleine du papier de poche de ma mère.

