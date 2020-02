Vidéo: la fonderie numérique rend son verdict sur l’impressionnant patch 3.6 de Witcher 3

Le dernier patch de Sabre Interactive pour The Witcher 3 supprimé récemment et apporte de nouvelles options visuelles et des améliorations à la table. Le jeu était déjà un exploit techniquement impressionnant sur Switch, mais le nouveau patch ajoute une multitude d’options visuelles en plus de la fonctionnalité de sauvegarde croisée avec la version PC Steam et GOG du jeu. Notre charmant maître vidéo Alex a examiné les différences hier et il n’est pas exagéré de dire que nous, ici sur Nintendo Life, avons été impressionnés par les ajustements et les mises à niveau proposés.

Bien sûr, en ce qui concerne l’analyse granulaire impliquant les compteurs d’images perdues, les comparaisons directes au ralenti et ces petits moniteurs d’image qui ressemblent au jeu de survie, les chaps de Digital Foundry sont dans une ligue à part. Après une journée entière avec le nouveau correctif, DF, Thomas Morgan, a publié la vidéo ci-dessous sur le fond, avec un accent particulier sur la façon dont le correctif affecte la fréquence d’images:

Comme vous pouvez le voir, ils sont aussi impressionnés par les mises à niveau de Sabre Interactive que nous. Il semble que de nombreux effets puissent être activés avec un effet négligeable sur la fréquence d’images, mais le fait que ces options donnent aux propriétaires de commutateurs la possibilité d’adapter l’expérience à leur goût mérite des éloges. C’est beau.

Tom souligne également à juste titre l’importance de la fonctionnalité de sauvegarde croisée avec les versions PC du jeu. Avec cette fonctionnalité, la version Switch ajoute une toute nouvelle corde à son arc et devient beaucoup plus attrayante pour les joueurs qui veulent la meilleure version “ Ultra ” du jeu à la maison, mais aussi la possibilité d’emporter le Witcher avec eux lorsqu’ils sont séparés de leur puissante plate-forme de course de maître.

Nous vous recommandons de prendre un café cet après-midi et de profiter des 12 minutes complètes de la vidéo ci-dessus. Après tout, qu’allez-vous regarder d’autre cet après-midi, non? Oh. Eh bien, vous pouvez le presser avant CELA!

