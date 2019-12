Vidéo: La nouvelle bande-annonce de la saga Skywalker de LEGO Star Wars dévoile des images de tous les neuf films

Il semble y avoir énormément de battage médiatique, d'excitation, de colère, de haine, de passion, de dégoût, et à peu près toutes les émotions sous le soleil qui font le tour d'Internet en ce moment, et tout cela semble être lié à un nouveau film c'est juste sorti. Laissez-nous vérifier nos notes ici – ah, ouais – quelque chose sur une guerre des étoiles? Aucune idée.

Oui, Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant disponible et tout le monde et leur chien en parlent, ce qui en fait le moment idéal pour Warner Bros.de préparer une nouvelle bande-annonce pour le prochain Lego Star Wars: La saga Skywalker. Le jeu devrait présenter un contenu basé sur les neuf longs métrages de la série et pourrait bien être un super régal pour les fans hardcore.

Vous pouvez le vérifier par vous-même ci-dessus. Cela commence par une allumeuse épique certes des neuf films sous forme LEGO avant de confirmer que la fenêtre de sortie promise pour 2020 est toujours intacte. Nous espérons que cela se révèle être bon, car Dieu aide toutes les personnes impliquées si ce n'est pas le cas.

La bande annonce originale est revenue en juin de cette année:

