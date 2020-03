Vidéo: la nouvelle bande-annonce de Mortal Kombat 11 montre son apparition avec ses premières images de gameplay

Warner Bros. Interactive Entertainment et NetherRealm Studios ont dévoilé une toute nouvelle bande-annonce pour Mortal Kombat 11, nous donnant un premier aperçu du personnage à venir, Spawn.

La vidéo provient de Final Kombat 2020, la finale du championnat de la série eSports Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, et nous montre à quoi ressemblera le dernier combattant jouable en action. Vous pouvez voir la cape, les chaînes, la hache de combat et plus encore de Spawn, qui peuvent tous être utilisés contre des adversaires.

Un communiqué de presse présentant la vidéo nous donne un peu plus d’informations sur le personnage:

Spawn était auparavant Al Simmons, le plus grand soldat du gouvernement américain et l’assassin le plus efficace, avant d’être exécuté sans pitié par ses propres hommes. Ressuscité des cendres de sa propre tombe dans un accord imparfait avec les pouvoirs des ténèbres, Simmons renaît en tant que créature des profondeurs de l’enfer – un Hellspawn. Maintenant, il est plongé dans le monde de Mortal Kombat 11, où il se battra pour la suprématie contre tous les Kombatants.

Spawn est exprimé par l’acteur Keith David, le comédien d’origine de «Todd McFarlane’s Spawn», la série animée HBO primée aux Emmy Awards. Le nouveau personnage invité rejoindra l’alignement de Mortal Kombat 11 le 17 mars dans le cadre de la période d’accès anticipé pour les propriétaires de Kombat Pack, suivie d’une large disponibilité le 24 mars.

Comme indiqué ci-dessus, Spawn sera disponible pour tous les joueurs à partir du 24 mars, mais les propriétaires de Kombat Pack le récupéreront un peu plus tôt le 17. Les propriétaires de Kombat Pack auront également accès au nouveau skin de personnage inspiré de Spawn, «Hellspawn» Jacqui Briggs, aux côtés de Pack peau de matinée avec «Osh Tekk Vandal» Kotal Kahn, «Swashbuckler» Erron Black et «Space Marine» Jacqui Briggs.

Aimez-vous toujours déchirer vos adversaires en lambeaux dans Mortal Kombat 11? Faites-nous savoir si vous allez consulter ce dernier contenu avec un commentaire.

