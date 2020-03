Vidéo: La nouvelle société Shooter Rogue de Hi-Rez Studio obtient une bande-annonce de gameplay explosive

Hi-Rez Studios et le développeur First Watch Games ont publié une nouvelle bande-annonce de gameplay pour leur prochain tireur d’équipe, Rogue Company.

La nouvelle vidéo nous donne un aperçu de l’action, des tactiques et des emplacements que vous trouverez dans le jeu, y compris un gameplay rapide et beaucoup de remarques impertinentes des personnages jouables, y compris des accents légèrement douteux.

Il devrait être lancé le même jour sur toutes les plates-formes actuelles cet été, avec un jeu multiplateforme promis pour tous les utilisateurs. On dirait qu’il pourrait bien offrir plus d’action de tir de haut niveau aux fans de Hi-Rez, et le producteur exécutif du jeu, Chris Larson, semble assez excité de le mettre entre les mains des joueurs:

«Nous sommes fatigués que les tireurs adultes soient trop sérieux. Rogue Company associe un univers moderne et haut de gamme à un gameplay d’action tactique serré. Les testeurs alpha adorent ça et nous avons hâte d’accueillir plus d’entre vous alors que nous nous préparons pour le lancement! “

Aucune date de sortie spécifique n’a encore été confirmée pour celui-ci, nous vous laisserons donc cette description officielle rapide. N’hésitez pas à partager vos réflexions sur le jeu dans les commentaires ci-dessous.

En acceptant des contrats d’un million de dollars auprès de gouvernements et d’intérêts spéciaux, Rogue Company est une force de vigilance qui va là où les gouvernements ne peuvent pas arrêter les menaces crédibles et imminentes. S’appuyant sur l’opinion publique et le soutien populaire, de nombreux Rogues embrassent leur nouvelle célébrité. Élite, sexy et payante, Rogue Company opère entre les lignes et en fuite.

