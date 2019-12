Vidéo: La suite “ Bigger And Better '' des Simpsons Hit & Run que nous n'avons jamais eue

Depuis Les Simpsons Hit & Run s'est frayé un chemin sur le GameCube de Nintendo et d'autres plates-formes en 2003, les fans ont crié pour une suite. Même maintenant en 2019, une pétition faite par des fans pour un Simpsons Hit & Run 2 recueille plus de signatures que jamais, bien que l'original ait maintenant 16 ans.

En l'occurrence, une suite devait en fait être développée presque immédiatement après la fin de l'original. Le chercheur de jeux vidéo Liam Robertson a partagé une nouvelle vidéo Game History Secrets sur le DidYouKnowGaming? Chaîne YouTube, plongeant dans le développement du jeu original – et aussi son prédécesseur Les Simpsons: Road Rage – avant de partager les détails de ce jeu malheureusement jamais sorti.

La planification initiale de cette suite perdue a commencé à la fin de la production du jeu original. Les discussions entourant le nouveau projet étaient provisoires car les studios impliqués n'avaient pas encore vu le succès massif que l'original connaîtrait, mais cela semblait incroyablement prometteur. Comme l'explique Robertson, la suite aurait été "plus grande et meilleure", avec un niveau de détail plus riche, une liberté accrue pour les joueurs et bien plus encore.

Si vous êtes un fan du jeu, nous vous invitons à regarder la vidéo par vous-même. Vous pouvez le faire ci-dessous.

Il y a quelques mois à peine, le producteur du jeu original, Vlad Ceraldi, a déclaré que ce serait "merveilleux" de travailler sur une suite. Nous ne le croirons pas tant que nous ne le verrons pas, mais ne perdez pas encore la foi, les amis.

.