Vidéo: Le clone de Animal Crossing dont vous n’avez probablement jamais entendu parler

Si vous avez joué un Traversée d’animaux jeu, nous parions que vous seriez probablement d’accord pour dire qu’il n’y a rien d’autre qui ressemble vraiment à ça. De la façon dont vous pouvez interagir avec les villageois des animaux à la façon dont le jeu se synchronise jusqu’à l’horloge interne de votre système pour rendre le monde sauvage encore plus immersif, c’est vraiment une expérience spéciale.

Mais saviez-vous qu’il existe un tel jeu qui a saisi le style de simulateur de village animal directement des mains de Nintendo et l’a mélangé à l’ADN de Harry Potter? Nous parlons bien sûr de Magician’s Quest: Mysterious Times (également connu en Europe sous le nom de Folk enchanté et l’école de la magie) pour la Nintendo DS.

Non seulement Magician’s Quest propose un monde surélevé avec des PNJ animaux pour se lier d’amitié, mais il comprend également d’autres éléments clés de la formule Animal Crossing. La possibilité d’envoyer des lettres, de secouer des arbres et de décorer votre chambre est présente ici. Heck, vous serez même puni pour avoir arrêté votre jeu sans sauvegarder, ne vous attendez pas à voir Resetti. Mais cela ne signifie pas que le jeu n’a pas sa juste part d’idées.

Pour votre plus grand plaisir, nous avons avancé et résumé la majorité des fonctionnalités de Magician’s Quests et les avons comparées à la série Animal Crossing dans la vidéo ci-dessus. Soyez averti cependant, nous n’avons pas eu autant de plaisir à jouer que nous l’espérions.

Avez-vous entendu parler ou joué à Magician’s Quest: Mysterious Times? Êtes-vous intéressé à voir une version moderne frapper le commutateur? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous?

